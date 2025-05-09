Санкції, оборонні потреби України й не тільки. Шмигаль переговорив із Каллас у Львові

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із високою представницею Європейського союзу (ЄС) Каєю Каллас у Львові. Під час переговорів були порушені питання санкцій проти Росії й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Шмигаля.

За словами Шмигаля, під час зустрічі: було порушено широкий спектр питань, зокрема ситуації на фронті, а також оборонних потреб України;

він подякував за ініціативу щодо виділення 1 млрд євро для оборонної промисловості України, а також ініціативу щодо посилення підтримки країни у поточному році. "Очікуємо, що найближчим часом буде затверджено положення про новий інструмент SAFE. Це дасть можливість Україні брати участь у спільних закупівлях необхідної оборонної продукції разом з державами-членами ЄС як на європейському ринку, так і безпосередньо в українських виробників", - додав голова уряду. Окремо сторони порушили питання санкцій проти Росії. Київ, своєю чергою, розраховує, що 17-й пакет обмежень буде схвалений якнайшвидше. Зокрема наголошено на подальшій роботі в питанні конфіскації заморожених активів країни-терориста й подальшого їх спрямування на потреби України.