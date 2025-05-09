Финляндия предложила ввести пошлины на весь импорт России в ЕС

Финляндия предложила ввести тарифы на весь импорт из Российской Федерации (РФ) в Европейский союз (ЕС), которые будут действовать параллельно с действующими санкциями против страны-террориста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам главы Министерства иностранных дел (МИД) Финляндии Элины Валтонен, Европейская комиссия "имеет полный мандат для этого (введение тарифов, - ред.). В то же время этот шаг потребует единодушия всех стран-членов.

"Если в будущем некоторые из санкций потеряют свою эффективность, или что бы ни произошло, мы все равно будем иметь этот тариф", - заявила она.

Bloomberg добавляет, что предложение о введении пошлин появилось в то время, когда ЕС столкнулся с потенциальным новым противостоянием с Венгрией о возобновлении тарифов, которые были введены после начала полномасштабной войны.

В то же время торговые меры, например, тарифы, предлагают обходной путь, поскольку для их одобрения необходимо лишь квалифицированное большинство.