Финляндия предложила ввести пошлины на весь импорт России в ЕС
Финляндия предложила ввести тарифы на весь импорт из Российской Федерации (РФ) в Европейский союз (ЕС), которые будут действовать параллельно с действующими санкциями против страны-террориста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам главы Министерства иностранных дел (МИД) Финляндии Элины Валтонен, Европейская комиссия "имеет полный мандат для этого (введение тарифов, - ред.). В то же время этот шаг потребует единодушия всех стран-членов.
"Если в будущем некоторые из санкций потеряют свою эффективность, или что бы ни произошло, мы все равно будем иметь этот тариф", - заявила она.
Bloomberg добавляет, что предложение о введении пошлин появилось в то время, когда ЕС столкнулся с потенциальным новым противостоянием с Венгрией о возобновлении тарифов, которые были введены после начала полномасштабной войны.
В то же время торговые меры, например, тарифы, предлагают обходной путь, поскольку для их одобрения необходимо лишь квалифицированное большинство.
Санкции ЕС против России
После полномасштабного вторжения ЕС ввел ряд санкций против России. Они включают ограничения на экспорт технологий, энергетические ограничения, финансовые санкции против банков, запрет на доступ к европейским рынкам и закрытие воздушного пространства для российских авиакомпаний.
Отдельно ЕС заморозил около 200 миллиардов активов Центрального банка России и ввел персональные санкции против сотен лиц и компаний, причастных к агрессии, включая высокопоставленных чиновников, военных, пропагандистов и предприятия, которые поддерживают войну.
Как писали СМИ, Польша планирует согласовать 17-й пакет санкций ЕС против России уже до 1 июля.
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