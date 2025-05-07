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ЕС готовит 17-й пакет против РФ: Польша хочет согласовать санкции до 1 июля

Среда 07 мая 2025 14:18
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ЕС готовит 17-й пакет против РФ: Польша хочет согласовать санкции до 1 июля Фото: Адам Шлапка (flickr.com/Nowoczesna)
Автор: Владислава Ткаченко

Польша стремится согласовать 17-й пакет санкций ЕС против России до 1 июля. В новом пакете ограничения на экспорт химических веществ и санкции против компаний

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio 24.

Министр по делам ЕС Адам Шлапка, выступая в Европейском парламенте, заявил, что санкции должны оставаться важным инструментом давления на российскую военную экономику.

По его словам, работа над новым пакетом санкций уже началась и должна быть завершена до конца польского председательства в ЕС.

Европейская комиссия уже направила в столицы стран-членов ЕС проект 17-го пакета санкций. Среди новых ограничений - запрет на экспорт в Россию химических веществ, используемых в ракетных двигателях.

Кроме того, в черный список попали еще 15 человек и 45 компаний, специализирующихся на военно-промышленном комплексе.

Европейский Союз также усилит давление на теневой флот России, в частности на суда, нарушающие международные санкции, перевозя российскую нефть по ценам выше установленных лимитов.

Польская позиция: вооружение Украины

Шлапка подчеркнул, что давление на Россию должно быть комплексным и сопровождаться предоставлением вооружения Украине для укрепления ее позиций перед возможными переговорами о прекращении огня.

Польский министр заявил, что Украина должна находиться в позиции силы, чтобы иметь возможность заключить выгодное соглашение и обеспечить его выполнение в будущем.

Санкции ЕС против России

ЕС ввел 16 пакетов санкций против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Эти ограничения направлены на ослабление экономической и военной способности Кремля, а также на усложнение обхода уже действующих санкций.

Западные СМИ писали, что США якобы хотят, чтобы ЕС отменил санкции, введенные против России, в рамках мирных усилий администрации Дональда Трампа. Однако официальный Брюссель отказал Вашингтону.

Также в иностранных СМИ были слухи о том, что ЕС пока не хочет вводить санкции против российского СПГ. Причина такого решения - якобы администрация президента США.

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