Санкции надолго: в Москве не верят в их отмену и возврат замороженных активов

Западные санкции, введенные против России в связи с ее военными действиями против Украины, не будут отменены в ближайшее время. Замороженные активы также возвращены не будут.

Об этом заявил глава второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters .

"Я не очень верю, что санкции будут сняты быстро. Я не вижу, как это возможно. Хороший пример - поправка Джексона-Вэника. Она была принята против СССР и отменена только в 2012 году", - сказал Костин.

Костин имел в виду закон, принятый еще во времена холодной войны и связывающий торговые отношения с Советским Союзом с правами религиозных меньшинств на эмиграцию.

Костин заявил, что, по его мнению, валютные резервы России, замороженные на Западе после начала войны, не будут возвращены.

"На Западе говорят: давайте заплатим за восстановление Украины из резервов. И выставят такой счет, что даже резервов не хватит", - спрогнозировал Костин.

Российские активы

В июне лидеры стран "Большой семерки" договорились о предоставлении Киеву кредита на сумму 50 миллиардов долларов, частично финансируемого за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Как заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, Украина с января будет получать от ЕС ежемесячно 1,5 млрд евро. Эти средства ЕС получит от использования замороженных российских активов, и они также "могут быть использованы для военных целей".