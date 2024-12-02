Санкции надолго: в Москве не верят в их отмену и возврат замороженных активов
Западные санкции, введенные против России в связи с ее военными действиями против Украины, не будут отменены в ближайшее время. Замороженные активы также возвращены не будут.
Об этом заявил глава второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.
"Я не очень верю, что санкции будут сняты быстро. Я не вижу, как это возможно. Хороший пример - поправка Джексона-Вэника. Она была принята против СССР и отменена только в 2012 году", - сказал Костин.
Костин имел в виду закон, принятый еще во времена холодной войны и связывающий торговые отношения с Советским Союзом с правами религиозных меньшинств на эмиграцию.
Костин заявил, что, по его мнению, валютные резервы России, замороженные на Западе после начала войны, не будут возвращены.
"На Западе говорят: давайте заплатим за восстановление Украины из резервов. И выставят такой счет, что даже резервов не хватит", - спрогнозировал Костин.
Российские активы
В июне лидеры стран "Большой семерки" договорились о предоставлении Киеву кредита на сумму 50 миллиардов долларов, частично финансируемого за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
Как заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, Украина с января будет получать от ЕС ежемесячно 1,5 млрд евро. Эти средства ЕС получит от использования замороженных российских активов, и они также "могут быть использованы для военных целей".
Напомним, США 21 ноября расширили санкционный перечень против Российской Федерации. Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, теперь почти все банки из сотни крупнейших по размеру активов финансовых учреждений России лишены доступа к мировой финансовой системе.