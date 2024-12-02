Санкції надовго: у Москві не вірять у їх скасування та повернення заморожених активів

Західні санкції, введені проти Росії через її військові дії проти України, не будуть скасовані найближчим часом. Заморожені активи також не повернуто.

Про це заявив глава другого за величиною російського банку ВТБ Андрій Костін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters .

"Я не дуже вірю, що санкції буде знято швидко. Я не бачу, як це можливо. Хороший приклад - виправлення Джексона-Веніка. Вона була прийнята проти СРСР і скасована лише у 2012 році", - сказав Костін.

Костін мав на увазі закон, ухвалений ще за часів холодної війни і що пов'язує торговельні відносини з Радянським Союзом із правами релігійних меншин на еміграцію.

Костін заявив, що, на його думку, валютні резерви Росії, заморожені на Заході після початку війни, не повернуть.

"На Заході кажуть: давайте заплатимо за відновлення України із резервів. І виставлять такий рахунок, що навіть резервів не вистачить", - спрогнозував Костін.

Російські активи

У червні лідери країн "Великої сімки" домовилися про надання Києву кредиту на суму 50 мільярдів доларів, який частково фінансується за рахунок відсотків, отриманих від російських активів, конфіскованих після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Як заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, Україна з січня отримуватиме від ЄС щомісяця 1,5 млрд євро. Ці кошти ЄС отримає від використання заморожених російських активів, і вони також "можуть бути використані для воєнних цілей".