ЕС весь год будет предоставлять Украине ежемесячно по 1,5 миллиарда евро помощи, - Кошта

Украина получит от Европейского союза в течение 2025 года ежемесячно по 1,5 млрд евро в рамках финансовой помощи. Выплаты таких траншей начнутся с января.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам Кошта, уже в декабре Евросоюз выделит Украине дополнительные 4,2 млрд евро, чтобы "поддержать украинский бюджет".

"Вдобавок к этому начиная со следующего месяца мы будем предоставлять еще круглый год ежемесячно по 1,5 млрд евро помощи", - сказал президент Евросовета.

Кошта уточнил, что эти средства ЕС получит от использования замороженных российских активов, и они также "могут быть использованы для военных целей".

Как отметил президент Европейского совета, блок продолжит оказывать Украине финансовую, военную, экономическую, энергетическую и гуманитарную помощь на фоне продолжающейся российской агрессии и постоянных обстрелов гражданской инфраструктуры, в том числе энергетических объектов.

"Мы хотим сказать украинцам, что поддерживаем вас с начала этой агрессивной войны, и вы можете и дальше на нас полагаться. В том, что касается энергетики, мы приобщимся к ремонту существующих генерирующих способностей, насколько сможем", - добавил Кошта.

Кроме того, добавил он, Евросоюз планирует усиление давления на экономику страны-агрессора, и Брюссель готовит 15-й пакет санкций в отношении РФ.