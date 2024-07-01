Санкции ЕС против Беларуси повлияют на возможности России: разъяснение главы МИД Эстонии

Ограничения, которые Евросоюз ввел против Беларуси, повлияют на возможности России обходить санкции и получать товары для войны в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees .

По его словам, после того, как сегодня, 1 июля, вступили в силу санкции против Беларуси, обход западных ограничений для России стал более сложным.

Глава МИД объяснил, что текущие санкции против Беларуси лучше привязаны к ограничениям против России, чем предыдущие.

"Тем самым сокращаются возможности России посредством Беларуси получать доступ к ряду товаров, которые нужны России на поле боя в агрессии против Украины", - отметил Цакхна.

Он отметил, что у России уже давно была возможность получать подсанкционные товары через Беларусь. Но новые ограничения существенно это усложняют.