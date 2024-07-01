Санкции ЕС против Беларуси повлияют на возможности России: разъяснение главы МИД Эстонии
Ограничения, которые Евросоюз ввел против Беларуси, повлияют на возможности России обходить санкции и получать товары для войны в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.
По его словам, после того, как сегодня, 1 июля, вступили в силу санкции против Беларуси, обход западных ограничений для России стал более сложным.
Глава МИД объяснил, что текущие санкции против Беларуси лучше привязаны к ограничениям против России, чем предыдущие.
"Тем самым сокращаются возможности России посредством Беларуси получать доступ к ряду товаров, которые нужны России на поле боя в агрессии против Украины", - отметил Цакхна.
Он отметил, что у России уже давно была возможность получать подсанкционные товары через Беларусь. Но новые ограничения существенно это усложняют.
Что предшествовало
Напомним, несколько дней назад стало известно, что Евросовет расширил действие антироссийских санкций на Беларусь.
В ведомстве подчеркивали, что такой шаг решают проблему обхода санкций, поскольку между российской и белорусской экономиками есть высокая степень интеграции.
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