ua en ru
Пн, 01 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Санкції ЄС проти Білорусі вплинуть на можливості Росії: роз'яснення глави МЗС Естонії

Понеділок 01 липня 2024 22:25
UA EN RU
Санкції ЄС проти Білорусі вплинуть на можливості Росії: роз'яснення глави МЗС Естонії Фото: Маргус Цакхна, голова МЗС Естонії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Обмеження, які Євросоюз запровадив проти Білорусі, вплинуть на можливості Росії обходити санкції та отримувати товари для війни в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

За його словами, після того, як сьогодні, 1 липня, набули чинності санкції проти Білорусі, обхід західних обмежень для Росії став більш складним.

Глава МЗС пояснив, що поточні санкції проти Білорусі краще прив'язані до обмежень проти Росії, ніж попередні.

"Тим самим скорочуються можливості Росії через Білорусь отримувати доступ до низки товарів, які потрібні Росії на полі бою в агресії проти України", - зазначив Цакхна.

Він зазначив, що Росія вже давно мала можливість отримувати підсанкційні товари через Білорусь. Але нові обмеження це суттєво ускладнюють.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що Єврорада розширила дію антиросійських санкцій на Білорусь.

У відомстві наголошували, що такий крок вирішують проблему обходу санкцій, оскільки між російською та білоруською економіками є високий рівень інтеграції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Білорусь Естонія Війна в Україні
NEWS
Зона світла. Що готують для прифронтових районів та чи вплине це на графіки в Україні
Зона світла. Що готують для прифронтових районів та чи вплине це на графіки в Україні
DAILY
Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує