ЕС распространил на Беларусь ряд санкций, введенных против РФ: что известно
Совет Европейского союза (ЕС) принял ряд санкций против Беларуси. Эти ограничения уже действуют против РФ из-за войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Совета ЕС.
"Сегодня Совет ЕС принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики, учитывая участие режима в незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне России против Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, эти комплексные меры направлены на отражение нескольких действующих против России ограничительных мер, и таким образом решают проблему обхода санкций, который "возникает вследствие высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками".
Торговля
Кроме того, Совет продолжает запрет на экспорт товаров и технологий двойного/передового назначения, а также вводит дальнейшие ограничения на экспорт товаров, которые могут способствовать увеличению промышленного потенциала Беларуси.
Дальнейшие ограничения также вводятся на экспорт в Беларусь товаров и технологий морского судоходства, а также предметов роскоши.
"Что касается импорта, будет запрещен импорт прямо или косвенно, покупка или передача именно золота и алмазов из Беларуси, а также гелия, угля и минеральных продуктов, включая сырую нефть", - говорится в сообщении.
Последняя мера будет дополнена новым запретом на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в нефтепереработке и сжижении природного газа.
Услуги
К тому же, Совет ЕС запрещает предоставлять определенные услуги Беларуси, его правительству, государственным органам, корпорациям или агентствам, а также любому физическому или юридическому лицу, действующему от имени или по их указанию:
- бухгалтерские услуги, аудиторские услуги, включая государственный аудит, бухгалтерские услуги, налоговые консультационные услуги, консультационные услуги по бизнесу и управлению и услуги по связям с общественностью;
- архитектурные и инженерные услуги, а также консультационные услуги по IТ и юридические консультации;
- услуги по рекламе, исследованию рынка и опросу общественного мнения, а также услуги по тестированию продукции и технической проверке.
Транспорт
Совет ЕС расширяет запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС на прицепах и полуприцепах, зарегистрированных в Беларуси, в том числе на грузовиках, зарегистрированных за пределами Беларуси.
"Чтобы минимизировать риск обхода санкций, операторам ЕС, принадлежащим 25% или более белорусскому физическому или юридическому лицу, должно быть запрещено становиться автотранспортным предприятием или перевозить товары автомобильным транспортом в ЕС, в том числе транзитом", - добавили в документе.
Антиобход санкций
Это решение, как отмечается, требует от экспортеров ЕС включить в свои будущие контракты так называемую "статью о запрете Беларуси", с помощью которой они договорно запрещают реэкспорт в Беларусь или реэкспорт для использования в Беларуси чувствительных товаров и технологий, боевых товаров, огнестрельного оружия и боеприпасов.
Чтобы минимизировать риск обхода санкций, ЕС запретит транзит через территорию Беларуси товаров и технологий двойного назначения, товаров и технологий, которые могут способствовать военно-технологическому укреплению Беларуси или развитию ее сектора обороны и безопасности, товары, которые могли бы способствовать увеличению промышленных мощностей Беларуси, товары и технологии для использования в авиационной или космической промышленности, а также экспортируемое из ЕС оружие.
Кроме того, чтобы помочь противостоять реэкспорту боевых товаров, найденных в Украине или критических для развития российских военных систем, было решено, что операторы ЕС, продающие такие боевые товары третьим странам, должны ввести механизмы должной осмотрительности, способные выявить и оценить риски реэкспорта в Россию и их понижение.
"Наконец, материнские компании из ЕС должны будут приложить все усилия, чтобы гарантировать, что их дочерние компании в третьих странах не принимают участия в какой-либо деятельности, которая может привести к результатам, которым пытаются предотвратить санкции", - добавляют в документе.
Защита операторов ЕС
Пакет также включает меры, позволяющие операторам ЕС требовать компенсацию за ущерб, причиненный белорусскими физическими лицами и компаниями из-за применения санкций и экспроприации, при условии, что гражданин страны-члена или соответствующая компания не имеет эффективного доступа к средствам правовой защиты, например, согласно соответствующего двустороннего соглашения.
Участие Беларуси в войне против Украины
Беларусь принимает участие в войне против Украины, в частности, помагая Кремлю обходить санкции, введенные против РФ.
Кроме того, во время масштабного вторжения РФ Украину через Беларусь на территорию страны заходили колонны оккупантов.
Также, по данным Института изучения войны, белорусские чиновники, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, продолжают участвовать в незаконной депортации украинских детей в Беларусь и их перевоспитанию по белорусским программам.
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