ЕС распространил на Беларусь ряд санкций, введенных против РФ: что известно

Совет Европейского союза (ЕС) принял ряд санкций против Беларуси. Эти ограничения уже действуют против РФ из-за войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики, учитывая участие режима в незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне России против Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эти комплексные меры направлены на отражение нескольких действующих против России ограничительных мер, и таким образом решают проблему обхода санкций, который "возникает вследствие высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками".

Торговля

Кроме того, Совет продолжает запрет на экспорт товаров и технологий двойного/передового назначения, а также вводит дальнейшие ограничения на экспорт товаров, которые могут способствовать увеличению промышленного потенциала Беларуси.

Дальнейшие ограничения также вводятся на экспорт в Беларусь товаров и технологий морского судоходства, а также предметов роскоши.

"Что касается импорта, будет запрещен импорт прямо или косвенно, покупка или передача именно золота и алмазов из Беларуси, а также гелия, угля и минеральных продуктов, включая сырую нефть", - говорится в сообщении.

Последняя мера будет дополнена новым запретом на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в нефтепереработке и сжижении природного газа.

Услуги

К тому же, Совет ЕС запрещает предоставлять определенные услуги Беларуси, его правительству, государственным органам, корпорациям или агентствам, а также любому физическому или юридическому лицу, действующему от имени или по их указанию:

бухгалтерские услуги, аудиторские услуги, включая государственный аудит, бухгалтерские услуги, налоговые консультационные услуги, консультационные услуги по бизнесу и управлению и услуги по связям с общественностью;

архитектурные и инженерные услуги, а также консультационные услуги по IТ и юридические консультации;

услуги по рекламе, исследованию рынка и опросу общественного мнения, а также услуги по тестированию продукции и технической проверке.

Транспорт

Совет ЕС расширяет запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС на прицепах и полуприцепах, зарегистрированных в Беларуси, в том числе на грузовиках, зарегистрированных за пределами Беларуси.

"Чтобы минимизировать риск обхода санкций, операторам ЕС, принадлежащим 25% или более белорусскому физическому или юридическому лицу, должно быть запрещено становиться автотранспортным предприятием или перевозить товары автомобильным транспортом в ЕС, в том числе транзитом", - добавили в документе.

Антиобход санкций

Это решение, как отмечается, требует от экспортеров ЕС включить в свои будущие контракты так называемую "статью о запрете Беларуси", с помощью которой они договорно запрещают реэкспорт в Беларусь или реэкспорт для использования в Беларуси чувствительных товаров и технологий, боевых товаров, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Чтобы минимизировать риск обхода санкций, ЕС запретит транзит через территорию Беларуси товаров и технологий двойного назначения, товаров и технологий, которые могут способствовать военно-технологическому укреплению Беларуси или развитию ее сектора обороны и безопасности, товары, которые могли бы способствовать увеличению промышленных мощностей Беларуси, товары и технологии для использования в авиационной или космической промышленности, а также экспортируемое из ЕС оружие.

Кроме того, чтобы помочь противостоять реэкспорту боевых товаров, найденных в Украине или критических для развития российских военных систем, было решено, что операторы ЕС, продающие такие боевые товары третьим странам, должны ввести механизмы должной осмотрительности, способные выявить и оценить риски реэкспорта в Россию и их понижение.

"Наконец, материнские компании из ЕС должны будут приложить все усилия, чтобы гарантировать, что их дочерние компании в третьих странах не принимают участия в какой-либо деятельности, которая может привести к результатам, которым пытаются предотвратить санкции", - добавляют в документе.

Защита операторов ЕС

Пакет также включает меры, позволяющие операторам ЕС требовать компенсацию за ущерб, причиненный белорусскими физическими лицами и компаниями из-за применения санкций и экспроприации, при условии, что гражданин страны-члена или соответствующая компания не имеет эффективного доступа к средствам правовой защиты, например, согласно соответствующего двустороннего соглашения.