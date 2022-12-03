Санкции действуют. Стало известно, скольким россиянам отказали во въезде в Литву и Латвию

Более тысячи россиян не пустили на территорию Литвы и Латвии из-за ограничений, введенных после вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пограничной службы Литвы и Латвии, которое приводит Polskie Radio.

Осенью страны Балтии и Польша ввели запрет на въезд для граждан России, имеющих краткосрочные шенгенские визы, выданные в туристических целях и для отдыха.

В пограничной службе Литвы сообщили, что с 19 сентября она не пропустила 709 россиян, не соблюдавших новые правила въезда. Также силовики аннулировали 29 виз.

"Подавляющее большинство принадлежало к людям, которые подали документы на работу в Литве, но в конце концов не появились. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество въехавших в страну граждан России с сентября возросло почти вдвое", - говорится в сообщении.

Это больше, чем в Латвии. Там количество граждан РФ, пытающихся попасть в эту страну, уменьшилось почти на 40%. Пограничники Латвии заявили, что с сентября отказали во въезде более 400 граждан России.

Запрет на въезд для российских туристов был введен в связи с полномасштабной войной в Украине. Это связано с обеспечением национальной безопасности и нравственными вопросами в связи с агрессией России против Украины.