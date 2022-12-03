Санкції діють. Стало відомо, скільком росіян відмовили у в’їзді до Литви і Латвії

Понад тисячі росіян не пустили на територію Литви та Латвії через обмеження, яке ввели після вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прикордонної служби Литви та Латвії, яку приводить Polskie Radio.

Восени країни Балтії та Польща ввели заборону на в'їзд для громадян Росії, які мають короткострокові шенгенські візи, видані з туристичною метою та для відпочинку.

У прикордонній службі Литви повідомили, що з 19 вересня вона не пропустила 709 росіян, які не дотримувалися нових правил в'їзду. Також силовики анулювали 29 віз.

"Переважна більшість належала до людей, які подали документи на роботу в Литві, але врешті не з’явилися. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, кількість громадян Росії, які в’їхали в країну, з вересня зросла майже вдвічі", - йдеться у повідомленні.

Це більше, ніж у Латвії. Там кількість громадян РФ, які намагаються потрапити в цю країну, зменшилася майже на 40%. Прикордонники Латвії заявили, що з вересня відмовили у в'їзді понад 400 громадянам Росії.

Заборону на в'їзд для російських туристів ввели у зв'язку з повномасштабною війною в Україні. Це пов’язано із забезпеченням національної безпеки та моральними питаннями у зв’язку з агресією Росії проти України.