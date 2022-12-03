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Санкції діють. Стало відомо, скільком росіян відмовили у в’їзді до Литви і Латвії

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Субота 03 грудня 2022 19:54
Санкції діють. Стало відомо, скільком росіян відмовили у в’їзді до Литви і Латвії Фото: Стало відомо, скільком росіян відмовили у в’їзді до Литви і Латвії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Понад тисячі росіян не пустили на територію Литви та Латвії через обмеження, яке ввели після вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прикордонної служби Литви та Латвії, яку приводить Polskie Radio.

Восени країни Балтії та Польща ввели заборону на в'їзд для громадян Росії, які мають короткострокові шенгенські візи, видані з туристичною метою та для відпочинку.

У прикордонній службі Литви повідомили, що з 19 вересня вона не пропустила 709 росіян, які не дотримувалися нових правил в'їзду. Також силовики анулювали 29 віз.

"Переважна більшість належала до людей, які подали документи на роботу в Литві, але врешті не з’явилися. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, кількість громадян Росії, які в’їхали в країну, з вересня зросла майже вдвічі", - йдеться у повідомленні.

Це більше, ніж у Латвії. Там кількість громадян РФ, які намагаються потрапити в цю країну, зменшилася майже на 40%. Прикордонники Латвії заявили, що з вересня відмовили у в'їзді понад 400 громадянам Росії.

Заборону на в'їзд для російських туристів ввели у зв'язку з повномасштабною війною в Україні. Це пов’язано із забезпеченням національної безпеки та моральними питаннями у зв’язку з агресією Росії проти України.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Литви оголосило співробітника посольства Російської Федерації персоною нон грата.

Уряд Латвії ввів обмеження на в'їзд громадян Російської Федерації через зовнішній кордон Європейського Союзу. Це рішення обмежує в'їзд громадян РФ, власників короткострокових шенгенських віз.

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