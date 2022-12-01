ua ru
Чт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Литва объявила российского дипломата персоной нон грата

Новина українською →
Литва, Четверг 01 декабря 2022 17:48
Литва объявила российского дипломата персоной нон грата Фото: Литва приказала сотруднику посольства РФ покинуть страну в течение пяти дней (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Министерство иностранных дел Литвы объявило сотрудника посольства Российской Федерации персоной нон грата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Литвы.

Как отмечается в сообщении литовского внешнеполитического ведомства, в МИД был вызван представитель российского посольства в Литве.

"Ему вручили ноту об объявлении персоной нон грата (PNG) сотрудника посольства России в Литве за деятельность, несовместимую с его дипломатическим статусом. Ему приказано покинуть страну в течение пяти дней", - говорится в сообщении министерства.

Подробности неизвестны.

Сегодня, 1 декабря, РБК-Украина сообщило, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила: Евросоюзу нужно терпение, поскольку санкции против России за ее вторжение в Украину будут иметь эффект только в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Кроме того, сегодня в столице Литвы начали демонтаж крупнейшего памятника войскам СССР. Раньше работы откладывали из-за запрета ООН.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва
NEWS
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
DAILY
Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами