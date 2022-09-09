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Латвія ввела обмеження на в'їзд громадян Росії з шенгенськими візами

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Рига, П'ятниця 09 вересня 2022 10:58
Латвія ввела обмеження на в'їзд громадян Росії з шенгенськими візами Фото: жителям Росії заборонили їздити в ЄС через Латвію з туристичною метою (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Латвії ввів обмеження на в'їзд громадян Російської Федерації через зовнішній кордон Європейського Союзу. Це рішення обмежує в'їзд громадян РФ, власників короткострокових шенгенських віз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

МЗС вказує, що загроза безпеці Латвії з боку Росії, яка може призвести до погіршення ситуації з внутрішньою безпекою, змушує ввести обмеження на в'їзд російських громадян до Латвії і обмежити поїздки з несуттєвими цілями, наприклад, туризм і відпочинок.

При цьому в'їзд не буде заборонений політично переслідуваним особам.

Крім того, в'їзд буде дозволений власникам виду на проживання Європейського Союзу або довгострокової візи держави-члена Шенгенської угоди.

Також в'їжджати зможуть особи, які є членами сімей (подружжя, батьки, бабусі і дідусі, діти, онуки) громадян Латвії, а також країн ЄС, особи, які здійснюють міжнародні вантажні або Пасажирські перевезення, моряки, особи, які отримали візу з гуманітарних міркувань, наприклад, щоб відвідати тяжкохворого родича або бути присутнім на похоронах.

Як повідомлялося, Естонія, Латвія, Литва і Польща домовилися про спільний регіональний підхід, висловивши "політичну волю і твердий намір встановити національні тимчасові заходи для громадян Росії, які мають візи ЄС". Відповідну заяву ухвалили 8 вересня прем'єр-міністри чотирьох країн.

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