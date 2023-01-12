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Беларусь до сих пор не попала под санкции ЕС из-за запроса Украины, - журналист

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Брюссель, Четверг 12 января 2023 12:15
Беларусь до сих пор не попала под санкции ЕС из-за запроса Украины, - журналист Фото: Беларусь до сих пор не попала под санкции ЕС по запросу Украины (pixabay.com)
Автор: Мария Кучерявец

Европейский Союз не ввел санкции против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко вместе с РФ по одной из причин. А именно из-за запроса Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Одна из причин, по которой Беларусь не попала под санкции вместе с Россией в последних санкционных пакетах, состоит в том, что Украина попросила не включать туда Минск", - написал журналист.

Напомним, что новый десятый пакет санкций против России в Европейском Союзе хотят одобрить до саммита Украина-ЕС, запланированный на начало февраля.

При этом ранее сообщалось, что вместе с РФ ограничения могут быть введены и против Беларуси, за роль ее режима в российской агрессии против Украины.

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