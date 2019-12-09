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Санкції WADA не торкнуться матчів Євро-2020 в Росії, - УЄФА

Новини » Політика     09.12.2019 - 17:08
Санкції WADA не торкнуться матчів Євро-2020 в Росії, - УЄФА
Фото: президент УЄФА Олександр Чеферін (dfb.de)

Росія, попередньо, прийме матчі Євро-2020

Санкції WADA стосовно російського спорту не торкнуться матчів Євро-2020 в Санкт-Петербурзі і не вплинуть на участь збірної Росії з футболу в цьому турнірі. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на прес-службу УЄФА.

В УЄФА заявили, що не будуть коментувати питання про можливість для Росії виступати в кваліфікації ЧС-2022 під національним прапором.

"Для з'ясування цього момент зверніться до прес-службі WADA. У прес-релізі говориться, що рішення WADA не торкнеться Євро-2020", - заявили в УЄФА.

Нагадаємо, раніше глава комітету WADA Джонатан Тейлор заявив, що збірна Росії з футболу після рішення WADA не зможе взяти участь у Чемпіонаті світу з футболу під національним прапором.

"Команда, що представляє Росію, не зможе брати участь, але якщо буде створено механізм, то вони можуть подати заявку на участь на нейтральній основі, а не як представники Росії", - зазначив він.

Крім того, рішення WADA заблокувало для Росії можливість поборотися за право проведення Олімпійських ігор 2032 року.

WADA відсторонило Росію від двох наступних Олімпійських ігор
Новини України Російська ФедераціяспортWADAЄвро-2020
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