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Санкции WADA не затронут матчи Евро-2020 в России, - УЕФА

Новости » Политика     09.12.2019 - 17:08
Санкции WADA не затронут матчи Евро-2020 в России, - УЕФА
Фото: президент УЕФА Александр Чеферин (dfb.de)

Россия, предварительно, примет матчи Евро-2020

Санкции WADA в отношении российского спорта не затронут матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге и не скажутся на участии сборной России по футболу в этом турнире. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В УЕФА заявили, что не будут комментировать вопрос о возможности для России выступать в квалификации ЧМ-2022 под национальным флагом.

"Для выяснения этого момент обратитесь к пресс-службе WADA. В их пресс-релизе говорится, что решение WADA не затронет Евро-2020", - заявили в УЕФА.

Напомним, ранее глава комитета WADA Джонатан Тейлор заявил, что сборная России по футболу после решения WADA не сможет принять участие в Чемпионате мира по футболу под национальным флагом.

"Команда, представляющая Россию, не сможет участвовать, но если будет создан механизм, то они могут подать заявку на участие на нейтральной основе, а не в качестве представителей России", - отметил он.

Кроме того, решение WADA заблокировало для России возможность побороться за право проведения Олимпийских игр 2032 года.

WADA отстранило Россию от двух следующих Олимпийских игр
Новости Украины Российская ФедерацияспортWADAЕвро-2020
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