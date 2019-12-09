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WADA відсторонить від Олімпіади майже 150 російських спортсменів

Новини » Політика     09.12.2019 - 15:01
WADA відсторонить від Олімпіади майже 150 російських спортсменів
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

WADA роз'яснило, які спортсмени з РФ будуть допущені до змагань

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відсторонить від участі в Олімпійських іграх 145 російських спортсменів. Про це йдеться в релізі Світового антидопінгового агентства WADA.

За словами голови комітету по відповідності WADA Джонатана Тейлора, від участі в Олімпіаді та Паралімпіаді будуть відсторонені 145 спортсменів з підозрілими пробами, якщо вони ще не завершили свої кар'єри. У той же час, якщо спортсмен з Росії доведе непричетність до допінгової програмі, йому дозволять брати участь у змаганнях.

Таким чином, кожен російський спортсмен буде допускатися до змагань індивідуально, фінальне слово буде виносити Спортивний Арбітражний суд в Лозанні.

Також повідомляється, що заборону на участь у великих турнірах знімуть, якщо Російське антидопінгове агентство РУСАДА протягом чотирьох років доведе свою незалежніст, і спроможність.

При цьому, як заявив член наглядової ради РУСАДА Сергій Хричіков, Санкції WADA щодо російського спорту не набудуть чинності раніше весни 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія не зможе поборотися за право проведення Олімпійських ігор-2032, а протягом чотирьох років - будь-яку іншу велику спортивну подію.

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