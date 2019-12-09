Росія не зможе провести Олімпійські ігри-2032, - WADA

Ілюстративне фото (wada-ama.org)

Росія не зможе поборотися за право провести Олімпіаду

Слідом за відстороненням від двох наступних Олімпіад Російську Федерацію позбавили права поборотися за проведення Олімпійських ігор-2032. Про це йдеться в релізі Світового антидопінгового агентства (WADA).

Згідно з рішенням WADA, чотирирічна заборона також передбачає, що Росія позбавляється права проведення великого спортивного заходу, якщо "це не є юридично або практично неможливим".

"Крім того, Росія не може претендувати на право проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор 2032 року незалежно від того, чи проводиться конкурс протягом або після чотирирічного періоду", - йдеться у рішенні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рішення WADA позбавляє Росію права на участь у футбольному ЧС-2022, який пройде в Катарі. У той же час участь російської команди в Чемпіонаті Європи з футболу 2020 року не ставиться під питання, як і проведення матчів у російському Санкт-Петербурзі.

Відзначимо, в середині жовтня глава російського антидопінгового агентства РУСАДА Юрій Ганус визнав масову підміну допінг-тестів.