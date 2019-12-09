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WADA назвало умови участі Росії в ЧС-2022 з футболу

Новини » Політика     09.12.2019 - 15:25
WADA назвало умови участі Росії в ЧС-2022 з футболу
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Росія не зможе взяти участь в ЧС-2022 під своїм прапором

Збірна Росії з футболу після рішення WADA не зможе взяти участь в Чемпіонаті світу з футболу в Катарі, який пройде в 2022 році, під національним прапором. Про це заявив глава комітету WADA Джонатан Тейлор, передає Reuters.

За його словами, на збірну Росії з футболу поширюються обмеження через допінгові санкції, в тому числі і на ЧС-2022.

"Команда, що представляє Росію, не зможе брати участь, але якщо буде створено механізм, то вони можуть подати заявку на участь на нейтральній основі, а не як представники Росії", - заявив Тейлор.

У той же час Reuters зазначає, що представник FIFA попросив WADA і Асоціацію літніх олімпійських міжнародних федерацій (ASOIF) роз'яснити своє рішення щодо російських національних футбольних команд.

При цьому рішення про заборону виконання гімну російськими спортсменами буде прийнято додатково.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відсторонило Росію від двох Олімпійських ігор в Токіо та Пекіні.

Крім того, Російська Федерація не зможе поборотися за проведення Олімпіади-2032.

WADA відсторонило Росію від двох наступних Олімпійських ігор
Новини України Російська ФедераціяЧМ-2022WADA
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