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Санкції проти Держдуми РФ. Рада підтримала постанову

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Київ, Середа 23 лютого 2022 11:08
Санкції проти Держдуми РФ. Рада підтримала постанову Фото: Рада підтримала постанову про санкції проти Держдуми РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада звернулась до Ради національної безпеки і оборони з пропозицією запровадити санкцій проти депутатів Державної думи РФ. Постанову підтримали 322 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Мова йде про проект постанови "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (№7064).

Зокрема, санкції стосуватимуться тих депутатів Держдуми РФ, які звернулись до президента Володимира Путіна з проханням визнати "ЛДНР". Також обмеження стосуватимуться членів Ради Федерації РФ, які остаточно ухвалили рішення про визнання "республік".

Верховна рада України пропонує РНБО запровадити на 10 років.

Нагадаємо, Кабмін готує санкції проти Росії за визнання "ЛДНР".

Зазначимо, Британія ввела обмеження проти п'яти російських банків і друзів президента РФ Володимира Путіна

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