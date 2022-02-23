ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Санкции против Госдумы РФ. Рада поддержала постановление

Новина українською →
Киев, Среда 23 февраля 2022 11:08
Санкции против Госдумы РФ. Рада поддержала постановление Фото: Рада поддержала постановление о санкциях против Госдумы РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада обратилась к Совету национальной безопасности и обороны с предложением ввести санкции против депутатов Государственной думы РФ. Постановление поддержали 322 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Речь идет о проекте постановления "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и иных ограничительных мер (санкций)" (№7064).

Целью и задачами соответствующего постановления является обеспечение предпосылок для принятия решения СНБО о применении к лицам, причастным к признанию так называемых "Л/ДНР", персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) по созданию реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности в информационной сфере, суверенитете и территориальной целостности Украины.

В частности, санкции будут касаться тех депутатов Госдумы РФ, которые обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой признать "ЛДНР". Также ограничения будут касаться членов Совета Федерации РФ, которые окончательно приняли решение о признании "республик".

Верховная рада Украины предлагает СНБО ввести на 10 лет.

Напомним, Кабмин готовит санкции против России за признание "ЛДНР".

Отметим, Британия ввела ограничения против пяти российских банков и друзей президента РФ Владимира Путина

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Санкции
NEWS
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина