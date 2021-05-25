США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Білий дім

США готують заходи проти Білорусі і режиму президента країни Олександра Лукашенка через примусову посадку в Мінську літака компанії Ryanair в тісному контакті з європейськими союзниками. Розглянуті варіанти включають можливість введення санкцій .

Про це повідомила на регулярному брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі .

За її словами, президент США Джо Байден доручив своїй команді підготувати варіанти ефективних дій, включаючи санкції, в тісній координації з європейськими союзниками і міжнародними організаціями, щоб притягнути до відповідальності режим Олександра Лукашенка.

"Ми, зрозуміло, залишаємося в тісному контакті і координації з європейськими колегами", - сказала Псакі.

Вона нагадала, що вчора розмовляла з помічником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Він, за її словами, в бесіді з секретарем Ради Безпеки Росії Миколою Патрушевим "твердо виклав стурбованість" Вашингтона щодо дій Мінська.