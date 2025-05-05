Кадыров готовится передавать "трон" преемнику: СМИ узнали, кто может возглавить Чечню

Состояние здоровья главы Чеченской Республики продолжает ухудшаться, в связи с чем он активировал процесс передачи власти. Возможным преемником может стать сын Адам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Новой газеты Европы".

Изменение образа жизни

С начала февраля у Кадырова изменился образ жизни. Согласно данным источников, сегодня он регулярно проводит время в частной клинике "Аймед", а иногда даже остается там ночевать под наблюдением врачей.

В частности, глава Чечни передвигается на собственном кортеже в основном только по Грозному, а для поездок по республике приходится пользоваться вертолетом санитарной авиации.

В феврале же рабочая деятельность Кадырова свелась к публикациям в социальных сетях, которую ведет его пресс-служба. В то же время представительские функции делегировал глава правительства Магомед Даудов.

Более того, главе Чечни даже пришлось пропустить ряд престижных событий, среди которых:

церемония передачи Грозному эстафеты "Культурной столицы России";

форум "Малая Родина - сила России".

В частности, он проигнорировал торжества, посвященные Дню конституции Чечни и впервые за годы своего правления пропустил выступление по местному телевидению по случаю праздника Ид аль-Фитр, завершающего важный для мусульман Рамадан.

Кто может заменить Кадырова

Всего у Кадырова 14 детей, среди которых только шестеро по состоянию на сегодня достигли совершеннолетия. Также только двое пока играют заметную роль в его планах на будущее:

26-летняя Айшат;

17-летний Адам.

Айшат стала первым ребенком Кадырова, которая начала заниматься бизнесом, а также строить карьеру на госслужбе. После нее по этой же дорожке пошли другие дети главы Чечни. В то же время Айшат остается единственной, о ком можно сказать, что она смогла себя реализовать в качестве бизнесвумен, чиновницы и регионального политика.

В то же время, как пишет "Новая газета Европа", Кадыров делает ставку в вопросе преемника именно на Адама, которого в Чечне называют "молодой копией Рамзана".

В частности ключевым сигналом изменений приоритетов Кадырова стала неожиданная отставка его дочери Айшат с должности вице-премьера. Госслужбу вместе с ней покинули еще две дочери главы Чечни - Хутмат и Хадижат.

План Кадырова

Как объясняет "Новая газета Европа", Кадыров не способен изменить Конституцию России, которая не позволяет передачу власти его сыновьям из-за их молодости.

В 2023-м, когда из-за болезни для Кадырова начался обратный отсчет, перед ним встал вопрос о будущем устройстве Чечни. Именно тогда, как рассказывают источники, в семье и ближнем кругу начал формироваться соответствующий план. По состоянию на февраль 2025-го очертания плана становятся более явными. В целом власть Кадырова всегда стояла на трех столпах:

бесконечные и бесконтрольные федеральные деньги;

полностью подчиненные ему вооруженные структуры, "контролирующие" население Чечни;

санкционированный диктатором Владимиром Путиным иммунитет от уголовного преследования самого Кадырова и его окружения.

Задачей Кадырова является попытка перестроить основу своей власти. Речь идет о сохранении контроля над силовыми структурами в руках семьи, а также над бизнес-активами, охватывающими все сферы экономики Чечни.

Также важным элементом плана является получение от диктатора России личных гарантий для своих детей. Без них реализация плана не имеет шансов, поэтому добиваться этих гарантий глава Чечни начал еще в 2023-м со знакомства детей с Путиным.

"Если этот план воплотится в жизнь, любой назначенный на пост главы республики человек "не из семьи" окажется в ситуации, когда его фактическая власть будет урезана Поэтому ему придется считаться с реальными держателями власти в Чечне - наследниками Кадырова и стоящими за их спинами чеченскими кланами", - пишет "Новая газета Европа".