ua en ru
Пт, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Санду назначила "найденного" в Украине премьер-министра

Кишинев, Пятница 24 октября 2025 17:06
UA EN RU
Санду назначила "найденного" в Украине премьер-министра Фото: Александру Мунтяну, премьер Молдовы (facebook.com/alexandru munteanu64)
Автор: Иван Носальский

Новым премьер-министром Молдовы стал Александру Мунтяну. Соответствующий декрет подписала президент Майя Санду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Point.

Глава молдавского государства назначила Мунтяну премьером после консультаций с партией "Действие и солидарность" (PAS). В их ходе Мунтяну был официально выдвинут на должность премьера.

"Желаю успеха в формировании правительства, которое сможет получить доверие парламента и выполнить самые важные ожидания граждан: защиту мира, подготовку страны к вступлению в Европейский союз, укрепление экономики и повышение уровня жизни людей", - отметила Санду.

Александру Мунтяну

Александру Мунтяну - молдавский экономист, преподаватель и предприниматель, родился 20 января 1964 года в Кишиневе. Он получил образование в Московском государственном университете и Колумбийском университете.

Он является основателем инвестиционной компании 4i Capital Partners, работающей в Молдове, Украине и Беларуси, и имеет опыт работы в таких компаниях, как WNISEF/Horizon Capital и Dragon Capital.

До своей политической карьеры Мунтяну работал в Национальном банке Молдовы, а затем в банке Crédit Lyonnais в Париже. В течение десяти лет он занимал должность в Всемирном банке в Вашингтоне, специализируясь на проектах в Африке и на Ближнем Востоке.

Он 20 лет проживал в Украине, а после российского вторжения в 2022 году переехал в Бухарест. Он также активно участвовал в гражданском обществе, будучи президентом Американской торговой палаты в Молдове и соучредителем молдавского отделения Alliance Française.

Напомним, о том, что Мунтяну планируют выдвинуть на пост премьера Молдовы, стало известно на прошлой неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Майя Санду
Новости
Без света более 11 часов. Где сегодня отключения и как проверить свой график
Без света более 11 часов. Где сегодня отключения и как проверить свой график
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию