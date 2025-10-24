ua en ru
Головна » Новини » Політика

Санду призначила "знайденого" в Україні прем'єр-міністра

Кишинів, П'ятниця 24 жовтня 2025 17:06
Санду призначила "знайденого" в Україні прем'єр-міністра Фото: Александру Мунтяну, прем'єр Молдови (facebook.com/alexandru munteanu64)
Автор: Іван Носальський

Новим прем'єр-міністром Молдови став Александру Мунтяну. Відповідний декрет підписала президентка Майя Санду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Point.

Голова молдавської держави призначила Мунтяну прем'єром після консультацій із партією "Дія і солідарність" (PAS). Під час консультацій Мунтяну офіційно висунули на посаду прем'єра.

"Бажаю успіху у формуванні уряду, який зможе отримати довіру парламенту і виконати найважливіші очікування громадян: захист миру, підготовку країни до вступу в Європейський союз, зміцнення економіки і підвищення рівня життя людей", - зазначила Санду.

Александру Мунтяну

Александру Мунтяну - молдавський економіст, викладач і підприємець, народився 20 січня 1964 року в Кишиневі. Він здобув освіту в Московському державному університеті та Колумбійському університеті.

Він є засновником інвестиційної компанії 4i Capital Partners, що працює в Молдові, Україні та Білорусі, і має досвід роботи в таких компаніях, як WNISEF/Horizon Capital і Dragon Capital.

До своєї політичної кар'єри Мунтяну працював у Національному банку Молдови, а потім у банку Crédit Lyonnais у Парижі. Протягом десяти років він обіймав посаду у Світовому банку у Вашингтоні, спеціалізуючись на проєктах в Африці та на Близькому Сході.

Він 20 років проживав в Україні, а після російського вторгнення 2022 року переїхав до Бухареста. Він також брав активну участь у громадянському суспільстві, будучи президентом Американської торгової палати в Молдові та співзасновником молдовського відділення Alliance Française.

Нагадаємо, про те, що Мунтяну планують висунути на посаду прем'єра Молдови, стало відомо минулого тижня.

