Санду обсудила с представителем США восстановление Украины: чем поможет Кишинев
Президент Майя Санду сегодня, 1 апреля, встретилась со специальным представителем США по восстановлению экономики Украины Пенни Притцкер. Они обсудили роль Кишинева в помощи Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу администрации президента Молдовы.
"Обсуждение было сосредоточено на роли, которую может сыграть Республика Молдова в процессе восстановления Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что современные и безопасные автомобильные и железные дороги на территории Молдовы могут облегчить сообщение между Украиной и Румынией и остальными членами Европейского союза, стимулируя региональную торговлю и экономику Молдовы.
"Более того, наша страна готова принять у себя компании, участвующие в восстановлении Украины, чтобы облегчить их доступ и дальнейшие инвестиции в соседнюю страну", - сказала Санду.
Восстановление Украины
Недавно Госдепартамент США совместно с Немецким фондом Маршалла анонсировал создание предприятия "Партнерство городов Украины" для постоянного восстановления инфраструктуры. Новое государственно-частное партнерство поможет украинцам перепроектировать и отстроить устойчивые, инклюзивные и крепкие города.
Между тем, в Украине растет количество общин, которые начали составлять программы своего комплексного восстановления.
В конце февраля в Варшаве состоялся воркшоп, посвященный экономическому восстановлению Украины на примере Мариуполя.
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