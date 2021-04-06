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Молдова не виключає, що Чауса могли вивезти в Україну на машині посольства

Новость на русском → Кишинів, Вівторок 06 квітня 2021 13:29
Молдова не виключає, що Чауса могли вивезти в Україну на машині посольства Фото: Микола Чаус (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Скандального суддю Миколу Чауса могли вивезти з Молдови машиною українського посольства. Молдавські правоохоронці не можуть підтвердити цю інформацію, оскільки авто на дипломатичних номерах не оглядаються на кордоні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку, передає Newsmaker.

За словами Войку, відразу після інформації про викрадення Чауса задіяли всі підрозділи МВС Молдови. Слідство вже встановило особи кількох організаторів і затримала одного підозрюваного.

Також поліція знайшла три машини, на яких викрали Чауса, та встановила їх маршрут. Передбачається, що викрадачі в'їжджали до Молдови, починаючи з 23 березня, в тому числі і в день викрадення 3 квітня.

Войку додав, що інформацію про цих людей перевіряють, вже отримано кілька доказів по справі, в тому числі відеозаписи, документи і відбитки пальців. У той же час МВС Молдови покладається на співробітництво з правоохоронними органами України.

Відзначимо, напередодні місцеве видання Index повідомляло, що Чауса вивезли до України в багажнику Toyota RAV 4 з дипломатичними номерами. За даними ЗМІ, машина нібито належить українському посольству.

Коментуючи цю інформацію, Войку підкреслив, що в дипломатичного транспорту особливий статус, і, згідно з міжнародними угодами, прикордонники і митники не мають право його перевіряти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські прикордонники не можуть підтвердити, чи перетинав кордон викрадений суддя Микола Чаус. При цьому у відомстві звернули увагу, що не мають права розголошувати інформацію про перетин кордону третім особам.

Чауса викрали 3 квітня, через кілька днів після того, як Кишинів остаточно відмовив йому в наданні політичного притулку. Суддя Дніпровського районного суду Києва підозрюється у хабарництві.

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