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Молдова розгляне створення спецкомісії через викрадення Чауса

Новость на русском → Кишинів, Четвер 08 квітня 2021 20:49
Молдова розгляне створення спецкомісії через викрадення Чауса Фото: Микола Чаус (unian.net)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 9 квітня, парламент Молдови розгляне пропозицію про створення слідчої комісії для вивчення обставин викрадення українського судді Миколи Чауса. Викрадення судді відбулося на початку квітня.

Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker.

"Парламент розгляне пропозицію про створення слідчої комісії для з'ясування обставин можливого викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 квітня в Молдові заявили про викрадення колишнього судді Миколи Чауса, якого в Україні підозрюють у хабарництві. Викрадення сталося після того, як Молдова відмовила Чаусу в наданні політичного притулку.

Потім у МВС Молдови розповіли, що Чауса викрали іноземці, які вже покинули територію країни через молдавсько-український кордон.

Крім того, молдавський міністр внутрішніх справ не виключив, що суддю Чауса могли вивезти з Молдови автомобілем українського посольства.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не причетна до викрадення Чауса.

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