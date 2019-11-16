Найдовший і найтриваліший політ: авіакомпанія з Австралії встановила два рекорди

Ілюстративне фото (twitter.com/Qantas)

Літак компанії Qantas Airways пролетів 17800 км за 19 годин і 19 хвилин

Літак австралійської авіакомпанії Qantas Airways здійснив рейс Лондон - Сідней, який став найдовшим безпосадковим перельотом в історії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter авіаперевізника.

“Рейс QF7879 приземлився у Сіднею після перельоту без зупинки з лондонського Гітроу, який тривав 19 годин і 19 хвилин”, - повідомили у Qantas Airways.

#QF7879 has touched down in #SYD non-stop from #LHR after 19 hrs, 19 min in flight, bringing our new #Qantas100 Dreamliner home on the eve of our 100th year. — Qantas (@Qantas) November 15, 2019

Як повідомляє CNN, австралійська компанія побила одразу два рекорди - за довжиною польоту в 17800 км та за тривалістю - 19 годин та 19 хвилин.

На борту були 50 людей. В літаку не було звичайних пасажирів, летіли лише співробітники Qantas, фахівці, які займалися дослідницькою роботою і кілька журналістів.

Це другий з трьох експериментальних перельотів, під час яких авіакомпанія має намір вивчити можливий вплив на пасажирів та екіпаж такого тривалого перебування в повітрі.

Учасники перельоту розповіли про те, що в дорозі застали два світанки: один відразу після зльоту, а другий - над Індонезією.

Нагадаємо, жовтні літак австралійської авіакомпанії Qantas Airways виконав рейс Нью-Йорк - Сідней. Рейс тривав 19 годин 16 хвилин. За цей час лайнер подолав 16,2 тис. кілометрів. На борту було 50 пасажирів. Цей переліт став найтривалішим в світі комерційним рейсом.

Попередній рекорд належав Singapore Airlines - тривалість її рейсу з Сінгапуру до Нью-Йорка складає 18 годин і 50 хвилин.

Раніше американський авіаційний гігант Boeing і німецький виробник спортивних автомобілів Porsche оголосили про плани створити електромобіль з вертикальним зльотом.