Найдовший і найтриваліший політ: авіакомпанія з Австралії встановила два рекорди

Літак компанії Qantas Airways пролетів 17800 км за 19 годин і 19 хвилин

Літак австралійської авіакомпанії Qantas Airways здійснив рейс Лондон - Сідней, який став найдовшим безпосадковим перельотом в історії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter авіаперевізника.

“Рейс QF7879 приземлився у Сіднею після перельоту без зупинки з лондонського Гітроу, який тривав 19 годин і 19 хвилин”, - повідомили у Qantas Airways.

#QF7879 has touched down in #SYD non-stop from #LHR after 19 hrs, 19 min in flight, bringing our new #Qantas100 Dreamliner home on the eve of our 100th year.