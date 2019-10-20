Авіакомпанія з Австралії побила рекорд тривалості польоту

Фото: літак компанії Qantas (qantasnewsroom.com.au)

Рейс з Нью-Йорка до Сіднея зайняв більше 19 годин

Австралійська авіакомпанія Qantas побила рекорд тривалості польоту, здійснивши безпосадочний переліт з Нью-Йорка до Сіднея. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що тестовий безпосадочний політ нового Boeing 787-9 Dreamliner тривав 19 годин і 16 хвилин, і за цей час лайнер подолав 16,2 тис. кілометрів. Також повідомляється, що на борту було лише 50 пасажирів, а політ здійснювався, щоб вивчити його вплив на пілотів, екіпаж і пасажирів.

Відзначимо, даний переліт став найтривалішим в світі комерційним рейсом. Попередній рекорд належав Singapore Airlines - тривалість її рейсу з Сінгапуру до Нью-Йорка складає 18 годин і 50 хвилин.

Нагадаємо, раніше американський авіаційний гігант Boeing і німецький виробник спортивних автомобілів Porsche оголосили про плани створити електромобіль з вертикальним зльотом.



Раніше також стало відомо, що в Boeing зіткнулися з проблемами при випробуванні нового лайнера. Уточнюється, що проблеми виявили в ході тестів на герметичність.