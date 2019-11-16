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Самый длинный и самый продолжительный полет: авиакомпания из Австралии установила два рекорда

Новости » В мире     16.11.2019 - 02:13
Самый длинный и самый продолжительный полет: авиакомпания из Австралии установила два рекорда
Иллюстративное фото (twitter.com/Qantas)

Самолет компании Qantas Airways пролетел 17800 км за 19 часов и 19 минут

Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways совершил рейс Лондон - Сидней, ставший самым длинным безпосадочным перелетом в истории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter авиаперевозчика.

“Рейс QF7879 приземлился в Сиднея после перелета без остановки из лондонского Хитроу, который длился 19 часов и 19 минут”, - сообщили в Qantas Airways.

Как сообщает CNN австралийская компания побила сразу два рекорда - по длине полета в 17800 км и по продолжительности - 19 часов и 19 минут.

На борту находились 50 человек. В самолете не было обычных пассажиров, летели только сотрудники Qantas, специалисты, которые занимались исследовательской работой и несколько журналистов.

Это второй из трех экспериментальных перелетов, во время которых авиакомпания намерена изучить возможное влияние на пассажиров и экипаж такого длительного пребывания в воздухе.

Участники перелета рассказали о том, что в дороге застали два рассвета: один сразу после взлета, а второй - над Индонезией.

Напомним, в октябре самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways совершил рейс Нью-Йорк - Сидней. Рейс длился 19 часов 16 минут. За это время лайнер преодолел 16,2 тыс. километров. На борту было 50 пассажиров. Этот перелет стал самым продолжительным в мире коммерческим рейсом.

Предыдущий рекорд принадлежал Singapore Airlines - продолжительность рейса из Сингапура до Нью-Йорка составляет 18 часов и 50 минут.

Ранее американский авиационный гигант Boeing и немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche объявили о планах создать электромобиль с вертикальным взлетом.

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