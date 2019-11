Самый длинный и самый продолжительный полет: авиакомпания из Австралии установила два рекорда

Самолет компании Qantas Airways пролетел 17800 км за 19 часов и 19 минут

Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways совершил рейс Лондон - Сидней, ставший самым длинным безпосадочным перелетом в истории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter авиаперевозчика.

“Рейс QF7879 приземлился в Сиднея после перелета без остановки из лондонского Хитроу, который длился 19 часов и 19 минут”, - сообщили в Qantas Airways.

#QF7879 has touched down in #SYD non-stop from #LHR after 19 hrs, 19 min in flight, bringing our new #Qantas100 Dreamliner home on the eve of our 100th year.