Главная » Бизнес » Tech

Samsung представила первый в мире смартфон, который складывается втрое: что о нем известно

Пятница 31 октября 2025 15:00
Samsung представила первый в мире смартфон, который складывается втрое: что о нем известно Samsung продемонстрировала свой первый тройной складной смартфон на саммите AТEC в Южной Корее (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Накануне саммита AТEC в южнокорейском Кенджу прошла выставка K-Tech Showcase, где ведущие компании страны представили свои инновации. Главной премьерой стал первый тройной складной смартфон Samsung - Galaxy Z Trifold, который компания называет самым амбициозным проектом в сегменте складных гаджетов.

О том, что известно уже сейчас о Samsung Galaxy Z Trifold, который складывается втрое, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт The Korea Economic Daily Global Edition.

Двойной механизм складывания и почти незаметные линии сгиба

Хотя устройство было представлено за прозрачным стеклом, посетители смогли рассмотреть ключевые элементы дизайна.

Смартфон получил двойной механизм внутрь-складывания, благодаря которому он может трансформироваться в планшет с диагональю около 10 дюймов.

В разложенном состоянии толщина устройства составляет около 4,2 мм, а в сложенном - от 1,2 до 1,5 см.

По словам очевидцев, линии сгиба почти незаметны, что решает давнюю проблему складных экранов.

Каждая из трех панелей дисплея, по данным источников, содержит отдельный модуль батареи, что должно заметно увеличить автономность устройства.

Galaxy Z Trifold, складывающийся в три раза, представлен на выставке K-Tech Showcase (фото: Dailian)

Конкуренция с Huawei и ставка на премиум-сегмент

Выход Galaxy Z Trifold ставит Samsung в прямое соперничество с Huawei, которая первой представила тройной складной смартфон Mate XT в 2024 году. Однако китайская модель столкнулась с проблемами прочности и повреждениями экрана на ранних этапах.

Samsung представила первый в мире смартфон, который складывается втрое: что о нем известноHuawei Mate XT с тройным складыванием (фото: The Korea Economic Daily Global Edition)

Samsung, напротив, провела последний год, совершенствуя свою технологию складных дисплеев - начиная с ультратонкой модели Galaxy Z Fold7, выпущенной в июле.

Samsung представила первый в мире смартфон, который складывается втрое: что о нем известноСмартфон Huawei Mate XT в раскрытом состоянии (фото: The Korea Economic Daily Global Edition)

Аналитики прогнозируют, что серийное производство Trifold может стартовать уже в следующем месяце, что позволит компании укрепить позиции в сегменте премиальных складных устройств.

По словам экспертов, показ новинки на полях саммита APEC стал стратегическим шагом, подчеркивающим технологическое лидерство Южной Кореи и намерение Samsung задать новое направление в мобильных инновациях.

Цена и планы продаж

По данным отраслевых источников, первый тройной складной смартфон Samsung может стоить примерно 2 780 долларов, что почти в два раза дороже модели Galaxy Z Fold7.

Высокая цена объясняется сложной конструкцией шарниров и тройной OLED-панелью.

Ожидается, что сначала устройство появится в Южной Корее и Китае, а затем - на других рынках.

Объем первого производства, по оценкам, составит от 50 000 до 100 000 единиц, пока компания оценивает спрос.

"Samsung использует этот запуск, чтобы подтвердить свое лидерство в области передовых дисплейных технологий и показать, что именно корейские инновации продолжают задавать тон в гонке складных устройств", - отметил аналитик из Сеула.

Напомним, что Samsung представила собственные очки виртуальной реальности, которые получили уникальные функции и новый дизайн.

А еще мы писали, что Samsung планирует добавить в свои смартфоны функцию ограничения скорости интернета.

У нас также есть материал о том, на какие смартфоны переходят владельцы Samsung Galaxy.

