ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Samsung добавит в смартфоны функцию, которая ограничит скорость интернета: названа причина

Вторник 14 октября 2025 18:55
UA EN RU
Samsung добавит в смартфоны функцию, которая ограничит скорость интернета: названа причина Samsung внедряет режим, который ограничит интернет на телефонах ради экономии батареи (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Следующее обновление оболочки Samsung One UI 8.5 изначально ожидалось небольшим, но обнаруженная прошивка для Galaxy S25 Ultra показывает, что апдейт окажется крупным, с изменениями интерфейса и новой функцией экономии батареи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный сайт SamMobile.

One UI 8.5 научит Galaxy экономить заряд

В коде One UI 8.5 обнаружены упоминания новой функции под названием "Сетевой режим энергосбережения". Она распознает, когда устройство не используется - например, во время сна, - и ограничивает сетевую активность, снижая расход энергии и продлевая время автономной работы.

Для этого Samsung использует технологию Personal Data Intelligence - систему искусственного интеллекта, уже доступную на устройствах Galaxy. Она анализирует привычки пользователя, создает поведенческий график и на основе этих данных предлагает персонализированные рекомендации и оптимизации.

Теперь этот же механизм будет определять, когда стоит ограничить сетевую производительность ради экономии заряда.

В коде прошивки найдено несколько описаний функции. Одно из них уточняет, что "Сетевой режим энергосбережения" использует Personal Data Intelligence, чтобы определить, когда именно применять ограничения - например, когда вы дома или неактивны. Для работы режима пользователю нужно включить Personal Data Intelligence в настройках.

Когда выйдет One UI 8.5 и какие устройства его получат

По данным источников, Samsung представит One UI 8.5 вместе с серией Galaxy S26 в феврале 2026 года. Вскоре после этого обновление начнет распространяться на совместимые устройства.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Android Samsung Искусственный интеллект
Новости
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит