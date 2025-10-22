ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Samsung представила собственные очки виртуальной реальности: в чем их особенность

Среда 22 октября 2025 14:55
UA EN RU
Samsung представила собственные очки виртуальной реальности: в чем их особенность Samsung официально представила конкурента Apple Vision Pro (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

После долгих месяцев ожидания Samsung официально представила свою первую гарнитуру расширенной реальности - Galaxy XR. Устройство разрабатывалось совместно с Google и Qualcomm.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Характеристики гарнитуры

Galaxy XR - автономная гарнитура, не требующая подключения к ПК или смартфону. Она легче Apple Vision Pro - весит 545 граммов против 600-650 граммов у конкурента.

Для удобства предусмотрены мягкая подушка для лба, регулируемый ремень и внешняя батарея весом 302 грамма, обеспечивающая до 2,5 часов воспроизведения видео.

На устройстве есть сенсорная панель, колесико для регулировки посадки и кнопки для управления ИИ Gemini и громкостью.

Гарнитура оснащена двумя Micro-OLED-дисплеями 4K, частотой обновления 60-90 Гц и полем обзора 109 × 100 градусов. Для отслеживания движений и окружения предусмотрены шесть камер, четыре сенсора отслеживания глаз, пять инерциальных модулей и датчик глубины. Galaxy XR поддерживает автоматическое сканирование для разблокировки и ввода паролей.

Гарнитура расширенной реальности Galaxy XR (фото: Android Authority)

Главной особенностью гарнитуры стала интеграция искусственного интеллекта Gemini. ИИ-ассистент понимает, что происходит вокруг пользователя, и может отвечать на вопросы в реальном времени.

Например, во время просмотра видео или спортивного матча достаточно спросить о статистике игрока - Gemini мгновенно предоставит информацию.

Galaxy XR работает со всеми приложениями Android и поддерживает потоковое видео, VR-игры, создание и редактирование 3D-контента. Для гарнитуры адаптированы сервисы Google - Карты, Фото, YouTube, Chrome, Meet и Google TV.

Функция “Погруженный режим” позволяет исследовать города в 3D, а инструмент "Поиск по кругу" распознает объекты в реальном пространстве через камеру.

Новый шлем Samsung поддерживает как стандартные, так и VR-контроллеры от сторонних производителей (фото: Android Authority)

Цена и доступность

Гарнитура уже доступна в продаже в США по цене 1 799 долларов (75 150 гривен). Отдельно продаются контроллеры и чехол по 249 долларов (10 400 гривен). При покупке Galaxy XR до конца 2025 года пользователи получают 12 месяцев Google AI Pro, YouTube Premium, Google Play Pass и контент для XR.

Читайте РБК-Украина в Google News
Samsung Виртуальная реальность Искусственный интеллект Гаджеты
Новости
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию