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Samsung представила новые раскладушки Galaxy: чем удивляют и сколько стоят

Среда 09 июля 2025 18:00
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Samsung представила новые раскладушки Galaxy: чем удивляют и сколько стоят Samsung обновила линейку раскладушек (фото: 9to5Google)
Автор: Павел Колесник

Сегодня компания Samsung официально представила обновленную линейку складных смартфонов - Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 и более доступную версию Z Flip7 FE.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал компании Samsung.

Galaxy Z Fold7

Самое заметное обновление за несколько лет

Если предыдущие поколения, от Fold3 до Fold6, отличались в основном незначительными улучшениями "железа" и характеристик, то Galaxy Z Fold7 действительно меняет правила игры.

Изменения в дизайне

  • Толщина в сложенном состоянии - всего 8,9 мм (против 12,1 мм у Fold6)
  • В разложенном виде - 4,2 мм
  • Вес - 217 грамм, что делает новинку легче прошлой модели на 22 г
  • Смартфон получил защиту от воды и пыли по стандарту IP48.

Эти изменения устраняют сразу несколько ключевых претензий к предыдущим поколениям устройства.

Samsung представила новые раскладушки Galaxy: чем удивляют и сколько стоятСкриншот

Новые дисплеи и отказ от S Pen

Внутренний экран теперь имеет диагональ 8 дюймов, а внешний - увеличился до 6,5 дюйма и стал шире. Новый формат внешнего дисплея (2520×1080 пикселей) максимально приближен к классическим смартфонам по соотношению сторон.

Однако ради уменьшения толщины Samsung отказалась от поддержки S Pen на внутреннем экране. Также это позволило улучшить прочность самого дисплея.

Обновленная камера и отказ от подэкранной технологии

Новинка получила существенно обновленный модуль камер:

  • Основная - 200 Мп
  • Ультраширокая - 12 Мп
  • Телеобъектив - 10 Мп
  • Фронтальные камеры на внешнем и внутреннем дисплеях - по 10 Мп каждая.

Samsung отказалась от технологии подэкранной камеры, использовавшейся ранее во внутреннем экране, что улучшило качество снимков (ранее оно было ограничено 4 Мп).

Samsung представила новые раскладушки Galaxy: чем удивляют и сколько стоятСкриншот

Мощная начинка и до 1 ТБ памяти

Внутри - чип Snapdragon 8 Elite, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, а объем накопителя - от 256 ГБ до 1 ТБ.

Емкость аккумулятора осталась прежней – 4 400 мА/ч, поддерживается быстрая зарядка на 25 Вт. Устройство работает под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8, при этом Samsung гарантирует 7 лет обновлений Android и патчей безопасности.

Samsung представила новые раскладушки Galaxy: чем удивляют и сколько стоятSamsung представила новые раскладушки Galaxy: чем удивляют и сколько стоятСкриншот

Цвета и цена

Galaxy Z Fold7 будет доступен в четырех цветах:

  • Jet Black (черный)
  • Silver Shadow (серебристый)
  • Blue Shadow (синий)
  • Mint - эксклюзив для Samsung.com.

Базовая версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ оценена в 1 999 долларов - на 100 долларов дороже, чем Fold6, и на 200 долларов дороже, чем модели трех предыдущих поколений. Однако Samsung предлагает скидки до 1 150 долларов при обмене старого устройства на своем официальном сайте, а также - выгодные предложения от мобильных операторов.

Samsung представила новые раскладушки Galaxy: чем удивляют и сколько стоятСкриншот

Galaxy Z Flip7

Новый дизайн

Внешне Galaxy Z Flip7 сохранил узнаваемый фирменный стиль с округлыми углами и плоскими гранями, однако стал ощутимо тоньше: 13,7 мм в сложенном виде против 14,9 мм у Flip6. Несмотря на это, вес остался почти прежним - Flip7 всего на 1 грамм тяжелее предыдущей модели.

Экран стал больше и ярче

Главное нововведение - внешний экран Flex Window, который вырос до 4,1 дюйма (против 3,4" у Flip5/6), стал ярче (до 2600 нит) и получил частоту обновления 120 Гц. Внутренний дисплей также увеличился - с 6,7 до 6,9 дюйма.

Samsung внедрила поддержку Now Bar, Now Brief и Gemini Live, что расширяет функциональность внешнего экрана. Однако интерфейс оболочки One UI 8 на внешнем дисплее пока все еще уступает решениям конкурентов, например, Motorola Razr, где использование сторонних приложений реализовано проще.

Новый чип от Samsung

Вместо процессора Qualcomm, как у Galaxy Z Fold7, Flip7 работает на новом Exynos 2500, построенном по 3-нм техпроцессу. Это первый чип такого класса у Samsung, и, по заявлениям компании, он должен обеспечить улучшенную энергоэффективность. Однако тесты производительности и автономности пока не проводились, так что потенциальным покупателям стоит дождаться обзоров.

Камеры

Камеры остались прежними: основной сенсор на 50 Мп (f/1.8) и ультраширокоугольная на 12 Мп (f/2.2). Главные улучшения - поддержка видео с 10-битным HDR и функция "Zoom Slider" для более плавного масштабирования во время съемки.

Автономность и функции

Емкость аккумулятора увеличена до 4 300 мА/ч, что должно обеспечить более стабильную автономную работу. Однако мощность проводной зарядки осталась на уровне 25 Вт.

Самое интересное - это появление поддержки DeX, которая превращает складной смартфон в почти полноценный ПК при подключении к совместимому монитору. Эта функция раньше была доступна только в более крупных устройствах линейки.

Цвета и память

Galaxy Z Flip7 будет доступен в цветах:

  • Jet Black
  • Blue Shadow
  • Coral Red
  • Mint - эксклюзив для Samsung.com.

Доступны варианты с 256 ГБ и 512 ГБ памяти. Смартфон уже доступен для предзаказа по цене 1100 долларов на официальном сайте Samsung. В продажу новинка поступит 25 июля.

Galaxy Z Flip7 FE

Несмотря на приставку FE (Fan Edition), Galaxy Z Flip7 FE унаследовал многое от модели Flip7. Оба смартфона построены на чипсете Exynos 2400, однако в Flip7 FE установлено 8 ГБ оперативной памяти против 12 ГБ у флагмана. Объем хранилища - до 256 ГБ.

Внутренний дисплей остался прежним - 6,7 дюйма, AMOLED 2X, но вот внешний экран заметно меньше: он соответствует размеру панели Flip6. Это значит, что от нового полноэкранного Flex Window, которым оснащен Galaxy Z Flip7, в младшей модели отказались.

Автономность и зарядка

Батарея в Galaxy Z Flip7 FE немного уступает по емкости - 4 000 мА/ч против 4300 мА/ч у Flip7. Тем не менее, в повседневной эксплуатации это вряд ли будет критично. Смартфон поддерживает быструю зарядку 25 Вт, а также беспроводную зарядку Fast Wireless Charging 2.0.

Камеры

На задней панели устройства расположены два модуля:

  • Основной сенсор на 50 Мп
  • Ультраширокоугольная камера на 12 Мп
  • Телефотообъектив в версии FE отсутствует, что ожидаемо для устройства этой ценовой категории.

Операционная система и интерфейс

Galaxy Z Flip7 FE, как и старшие модели Z Fold7 и Z Flip7, станет одним из первых устройств Samsung на Android 16 с оболочкой One UI 8. Это первый случай, когда компания анонсирует новое поколение ОС одновременно с презентацией складных смартфонов.

Цвета, цена и предзаказ

Galaxy Z Flip7 FE будет доступен в двух цветах: черный и белый. Базовая версия оценена в 899 долларов, что делает устройство самым доступным в линейке Galaxy Z. Все новинки уже доступны для предзаказа на сайте Samsung.

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