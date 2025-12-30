ua en ru
Samsung научила смартфоны и часы предупреждать о ранней деменции

Вторник 30 декабря 2025 14:50
Samsung научила смартфоны и часы предупреждать о ранней деменции Samsung представит сервис для отслеживания когнитивного здоровья (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В сентябре Samsung рассказала о технологии, которая с помощью смартфона и смарт-часов может отслеживать работу мозга и предупреждать о ранних признаках деменции. Уже в следующем месяце эта технология может стать доступной пользователям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Что известно

По информации Chosun Biz, на выставке CES 2026 компания представит сервис Brain Health. Он будет анализировать ежедневные данные со смартфона и носимого устройства для выявления изменений когнитивных функций. В частности, сервис сможет отслеживать голос, походку и режим сна пользователя.

Первоначально Samsung также упоминала возможность анализа шаблонов сообщений, скорости печати и использования приложений, однако в последнем отчете эти показатели не упоминаются.

Сервис Brain Health способен предоставлять "профилактические меры", если фиксируются ранние признаки деменции или общего снижения когнитивных способностей. Он также сможет оповещать лиц, осуществляющих уход, в случае чрезвычайной ситуации.

Кроме того, пользователю будут доступны персонализированные программы тренировки мозга, ориентированные на улучшение когнитивных навыков.

Для защиты данных Samsung будет использовать Samsung Knox и хранить информацию локально на устройстве, чтобы повысить безопасность и конфиденциальность.

Точная дата релиза Brain Health пока неизвестна. Разработка сервиса "фактически завершена", но компания проводит клиническую проверку совместно с медицинскими учреждениями.

"Мы рассматриваем конкретные сроки выпуска и сферы применения, но планируем вывести сервис на передний план по мере развития функций здравоохранения", - отметил представитель Samsung.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

