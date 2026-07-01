Samsung наконец-то исправит главный недостаток Galaxy Z Fold: что изменится

Новая форма, новые развлечения

Официальные промо-видео от Samsung построены вокруг одной идеи: привычные вытянутые предметы (плитка шоколада, пазл, коробка с фотографиями) обрезают сверху, превращая их в более широкие и компактные по высоте прямоугольники.

Также в одном из роликов на экране появляется фирменная заставка в виде цифры "8" с лозунгом "Смелый шаг. Новая форма".

Кампания полностью подтверждает многочисленные инсайдерские слухи. Вместо неудобного узкого внешнего дисплея, часто критикуемого пользователями, базовый Galaxy Z Fold 8 получит пропорции, приближенные к стандартным смартфонам или классическому паспорту.

Главные ожидаемые изменения в линейке сложных устройств

Удобство в закрытом состоянии. Благодаря более широкому корпусу внешним экраном можно будет пользоваться как обычным мобильным телефоном, без чрезмерной вытянутости.

Эффект кинотеатра внутри. В развернутом виде внутренний дисплей предложит поближе к альбомному соотношению сторон. Это сделает просмотр видео, работу с документами и запуск двух приложений одновременно более комфортными.

Разделение линейки на две модели. Поскольку базовый Galaxy Z Fold 8 станет шире и получит несколько упрощенные характеристики, в частности, двойную камеру вместо тройной.

Традиционные пропорции прошлого и максимальные спецификации перейдут в премиальный Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Ожидается, что технической основой новых устройств станет передовой процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5-го поколения или спецверсия для Galaxy.

Читайте больше: Qualcomm готовит прорыв для Android: когда покажут Snapdragon 8 Elite

Когда ждать презентации и сколько будут стоить новинки

Точную дату проведения летнего мероприятия Galaxy Unpacked компания пока держит в секрете. Однако профильные медиа и аналитики единогласно указывают на 22 июля 2026, а местом проведения масштабного анонса должен стать Лондон.

Относительно ценовой политики эксперты не советуют надеяться на удешевление технологий.

Учитывая существенное изменение дизайна базовой модели, а также высокие стартовые цены главных конкурентов на рынке (в частности, Vivo X Fold 6 и Honor Magic V6), стоимость новых гибких устройств Samsung может заметно возрасти.

Разделение на стандартную и Ultra-версию также позволит компании установить более высокий ценовой порог на топовую конфигурацию, чтобы конкурировать с будущим сложным iPhone от Apple.