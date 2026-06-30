Samsung научил Galaxy заботиться о животных: ИИ оценивает состояние по фото
С обновлением One UI 8.5 смартфоны Samsung Galaxy научатся определять проблемы со здоровьем домашних питомцев с помощью одного фото.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BGR.
Как работает технология?
Новая функция не позиционируется как полная замена профессионального визита в ветеринарную клинику или регулярные медицинские осмотры. Ее главная цель - предоставить владельцу надежное раннее предупреждение о наличии симптомов, требующих внимания специалиста.
ИИ научен распознавать признаки таких распространенных проблем:
- заболевания зубов и полости рта;
- катаракта;
- ожирение;
- вывих коленной чашечки.
Компания Lifet, разработчик утилиты, утверждает, что точность обнаружения патологий по одной фотографии достигает 97%.
Для достижения таких показателей и обучения нейросети разработчики создали уникальный набор проприетарных (защищенных авторским правом - ред.) данных.
Они использовали более 30 000 реальных снимков из ветеринарных госпиталей, прошедших тщательную проверку и маркировку дипломированными экспертами.
Как пользоваться сервисом на смартфонах Samsung и других устройствах?
Главное преимущество интеграции от Samsung - это прямой и удобный доступ к диагностике непосредственно с мобильного устройства.
Чтобы запустить мониторинг, владельцу смартфона Galaxy понадобится установленное фирменное приложение SmartThings и активированный внутренний сервис Pet Care.
Дополнительным бонусом фирменной интеграции является то, что все личные пользовательские данные и снимки надежно защищены платформой безопасности Samsung Knox.
Общий алгоритм проверки выглядит так:
- Пользователь переходит на страницу сервиса и выбирает пункт "Начать" (Getting Started).
- Регистрируется индивидуальный профиль каждого животного с указанием базовых параметров: имени, возраста, пола, веса и породы.
- Выбирается конкретная категория для проверки (например, глаза или зубы).
- Владелец делает четкое фото своего любимца, после чего алгоритм выдает результаты анализа.
Интересно, что технология не является эксклюзивом для устройств южнокорейского бренда - воспользоваться возможностями Lifet можно с любого другого смартфона через официальную страницу компании.