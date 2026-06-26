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Бюджетник с флагманской поддержкой: Galaxy A27 5G будет обновляться до 2032 года

13:18 26.06.2026 Пт
2 мин
Новинка появится в продаже уже с 3 июля
aimg Ольга Завада
Бюджетник с флагманской поддержкой: Galaxy A27 5G будет обновляться до 2032 года Европейский релиз смартфона удивил поддержкой (скриншот: YouTube-канал InnoLabTech)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Samsung официально представила на европейском рынке средний бюджетник Galaxy A27 5G. Новинка получила процессор Snapdragon вместо фирменного Exynos, экран на 120 Гц и беспрецедентную длительность поддержки ОС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Samsung Newsroom .

Технические характеристики

Главным двигателем Galaxy A27 5G стал 4-нанометровый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3.

Смартфон поставляется в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем 128 или 256 ГБ. Пользователи также могут расширить пространство для хранения данных до 2 ТБ с помощью карт памяти формата microSD.

Основные спецификации устройства включают:

Дисплей: 6,7-дюймовая панель Super AMOLED с разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления изображения 120 Гц.

Корпус: толщина смартфона составляет 7,8 мм при весе около 200 грамм. Заявлена базовая защита от пыли и брызг по стандарту IP64.

Аккумулятор: батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт.

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Компромиссные решения

В то же время инженеры Samsung пошли на определенный даунгрейд системы камер по сравнению с прошлым поколением смартфона.

Несмотря на то, что главный модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 2-мегапиксельная макролинза остались неизменными, разрешение ультраширокоугольного объектива уменьшилось с 8 Мп до 5 Мп.

Рэгресс задел и фронтальную камеру: вместо 13-мегапиксельного датчика в Galaxy A27 5G установлен сенсор на 12 Мп.

ПО, цены и доступность

Смартфон работает под управлением актуальной операционной системы Android 16 с фирменной графической оболочкой One UI 8.5 прямо из коробки.

Samsung взяла на себя обязательство обеспечить устройству шесть полноценных обновлений операционной системы (включая Android 17, 18, 19, 20, 21 и 22) и шесть лет регулярных патчей безопасности, что гарантирует актуальность аппарата вплоть до 2032 года.

Модель выходит на рынок в трех вариантах окраски корпуса: черном, синем и светло-розовом.

Стоимость базовой версии Galaxy A27 5G с накопителем на 128 ГБ составит 349 евро, в то время как модификация с объемом памяти 256 ГБ обойдется европейским покупателям в 439 евро.

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