Samsung нарешті виправить головний недолік Galaxy Z Fold: що зміниться

Нова форма, нові розваги

Офіційні промо-відео від Samsung побудовані навколо однієї ідеї: звичні витягнуті предмети (плитка шоколаду, пазл, коробка з фотографіями) обрізають зверху, перетворюючи їх на ширші та компактніші за висотою прямокутники.

Також в одному з роликів на екрані з'являється фірмова заставка у вигляді цифри "8" із гаслом "Сміливий крок. Нова форма".

Кампанія повністю підтверджує численні інсайдерські чутки. Замість незручного вузького зовнішнього дисплея, який часто критикували користувачі, базовий Galaxy Z Fold 8 отримає пропорції, наближені до стандартних смартфонів або класичного паспорта.

Головні очікувані зміни у лінійці складних пристроїв

Зручність у закритому стані. Завдяки ширшому корпусу зовнішнім екраном можна буде користуватися як звичайним мобільним телефоном, без відчуття надмірної витягнутості.

Ефект кінотеатру всередині. У розгорнутому вигляді внутрішній дисплей запропонує співвідношення сторін, яке ближче до альбомного. Це зробить перегляд відео, роботу з документами та запуск двох додатків одночасно значно комфортнішими.

Поділ лінійки на дві моделі. Оскільки базовий Galaxy Z Fold 8 стане ширшим і отримає дещо спрощені характеристики, зокрема подвійну камеру замість потрійної.

Традиційні пропорції минулого покоління та максимальні специфікації перейдуть у преміальний Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Очікується, що технічною основою нових пристроїв стане передовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5-го покоління або його спецверсія для Galaxy.

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Коли чекати на презентацію та скільки коштуватимуть новинки

Точну дату проведення літнього заходу Galaxy Unpacked компанія поки що тримає у секреті. Проте профільні медіа та аналітики одностайно вказують на 22 липня 2026 року, а місцем проведення масштабного анонсу має стати Лондон.

Щодо цінової політики, експерти не радять сподіватися на здешевлення технологій.

Враховуючи суттєву зміну дизайну базової моделі, а також високі стартові ціни головних конкурентів на ринку (зокрема Vivo X Fold 6 та Honor Magic V6), вартість нових гнучких пристроїв Samsung може помітно зрости.

Поділ на стандартну та Ultra-версію також дозволить компанії встановити вищий ціновий поріг на топову конфігурацію, щоб конкурувати з майбутнім складним iPhone від Apple.