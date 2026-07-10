Samsung Galaxy M67 получит флагманский процессор: что это даст пользователям
Samsung готовит нетипичное обновление для смартфонов мидл-класса. Согласно последним истокам, будущая модель Galaxy M67 получит бывший флагманский процессор Exynos 2200, ранее устанавливавшийся в премиальной серии Galaxy S22.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на GeekBench Browser.
Графика от AMD и результаты тестов
Главной особенностью 4-нанометрового процессора Exynos 2200 является его графическая подсистема Samsung Xclipse 920.
Построенная на архитектуре AMD RDNA2, она в свое время стала первым мобильным решением на рынке с поддержкой аппаратной трассировки лучей.
Благодаря этому новый представитель серии Galaxy M сможет предложить более высокое качество визуальных эффектов в мобильных играх, чем большинство его прямых конкурентов в этом ценовом сегменте.
В тестах Geekbench 6 модификация смартфона продемонстрировала следующие результаты:
- 1589 баллов в однопоточном режиме (Single-Core);
- 3923 балла при погрузке на все ядра (Multi-Core).
Samsung тестирует новый смартфон (скриншот: Geekbench)
По сравнению с современным процессором Exynos 1680, интегрированным в модель Galaxy A57, старый флагман показывает неоднозначные результаты.
Он опережает новинку на 21,2% в одноядерном тесте благодаря мощному главному ядру Cortex-X2 с частотой 2,8 ГГц, однако уступает ей на 10,2% в многоядерном режиме из-за устаревшей архитектуры энергоэффективных ядер.
Характеристики и дата релиза
Обычно устройства серии Galaxy M являются слегка модифицированными копиями моделей линейки Galaxy A с большим аккумулятором, однако Galaxy M67 станет исключением из этого правила.
Помимо специфического процессора тестируемый экземпляр получил 8 ГБ оперативной памяти в базовой версии.
Смартфон выйдет на рынок под управлением новой операционной системы Android 17.
Точная дата презентации и стоимость смартфона остаются неизвестными, однако появление детальных результатов тестирования в базе Geekbench свидетельствует о том, что официальный анонс девайса состоится в течение нескольких ближайших недель.