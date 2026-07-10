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Samsung Galaxy M67 получит флагманский процессор: что это даст пользователям

15:11 10.07.2026 Пт
2 мин
Почему техногигант дает премиальные фишки бюджетным гаджетам?
aimg Ольга Завада
Samsung Galaxy M67 получит флагманский процессор: что это даст пользователям Galaxy M впервые отойдет от копирования линейки A (скриншот: Samsung)
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Samsung готовит нетипичное обновление для смартфонов мидл-класса. Согласно последним истокам, будущая модель Galaxy M67 получит бывший флагманский процессор Exynos 2200, ранее устанавливавшийся в премиальной серии Galaxy S22.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на GeekBench Browser.

Графика от AMD и результаты тестов

Главной особенностью 4-нанометрового процессора Exynos 2200 является его графическая подсистема Samsung Xclipse 920.

Построенная на архитектуре AMD RDNA2, она в свое время стала первым мобильным решением на рынке с поддержкой аппаратной трассировки лучей.

Благодаря этому новый представитель серии Galaxy M сможет предложить более высокое качество визуальных эффектов в мобильных играх, чем большинство его прямых конкурентов в этом ценовом сегменте.

В тестах Geekbench 6 модификация смартфона продемонстрировала следующие результаты:

  • 1589 баллов в однопоточном режиме (Single-Core);
  • 3923 балла при погрузке на все ядра (Multi-Core).

Samsung Galaxy M67 получит флагманский процессор: что это даст пользователямSamsung тестирует новый смартфон (скриншот: Geekbench)

По сравнению с современным процессором Exynos 1680, интегрированным в модель Galaxy A57, старый флагман показывает неоднозначные результаты.

Он опережает новинку на 21,2% в одноядерном тесте благодаря мощному главному ядру Cortex-X2 с частотой 2,8 ГГц, однако уступает ей на 10,2% в многоядерном режиме из-за устаревшей архитектуры энергоэффективных ядер.

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Характеристики и дата релиза

Обычно устройства серии Galaxy M являются слегка модифицированными копиями моделей линейки Galaxy A с большим аккумулятором, однако Galaxy M67 станет исключением из этого правила.

Помимо специфического процессора тестируемый экземпляр получил 8 ГБ оперативной памяти в базовой версии.

Смартфон выйдет на рынок под управлением новой операционной системы Android 17.

Точная дата презентации и стоимость смартфона остаются неизвестными, однако появление детальных результатов тестирования в базе Geekbench свидетельствует о том, что официальный анонс девайса состоится в течение нескольких ближайших недель.

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