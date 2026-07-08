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Кнопочные Nokia получили ИИ: почему пользователей возмутила новая функция

13:15 08.07.2026 Ср
3 мин
Телефоны оснастили голосовыми командами - платными
aimg Ольга Завада
Кнопочные Nokia получили ИИ: почему пользователей возмутила новая функция ИИ интегрировали в классический "кирпич" фото: Unsplash)
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Компания HMD, владеющая правами на бренд Nokia, анонсировала выход четырех новых мобильных телефонов. Модели, позиционируемые как классические, пытаются балансировать между старой школой и современными технотрендами.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на TechRadar .

Классическая база: аудиоразъем, карты памяти и FM-радио

В новую линейку вошли четыре модели: Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2nd Edition, Nokia 235 4G 2nd Edition и самая простая Nokia 200 4G.

Устройства являются прямым продолжением бюджетных линеек прошлых лет, однако получили более современные платы и улучшенное качество связи.

Производитель решил сохранить все атрибуты, за которые пользователи до сих пор ценят подобные гаджеты.

Телефоны оснащены классическим 3,5-мм разъемом для проводных наушников, имеют слоты для карт памяти microSD, а также встроенное FM-радио (имеется во всех моделях, кроме базовой Nokia 200 4G).

Для обмена сообщениями и осуществления аудио- или видеозвонков предусмотрена фирменная упрощенная платформа Xpress Chat, что делает девайсы более продвинутыми, чем обычные ретро-модели.

Кнопочные Nokia получили ИИ: почему пользователей возмутила новая функцияHMD выпустила современные версии старых Nokia (скриншот: Reddit)

ИИ в кнопочных телефонах

Наиболее обсуждаемой деталью новых устройств стала кнопка ИИ, расположенная по центру передней панели. Она активирует встроенный голосовой ассистент Sikey AI.

Поскольку у телефонов нет мощных процессоров для запуска сложных генеративных моделей, ассистент работает через облако и выполняет базовые системные задачи.

С помощью голоса пользователи могут включить фонарик, совершить вызов, запустить камеру, установить будильник или добавить напоминание календаря.

Кроме того, Sikey AI способен отвечать на простые текстовые запросы: разработчики утверждают, что у ИИ можно попросить несложный рецепт или перевод базовых фраз на иностранный язык.

Однако за технологический прогресс придется платить. Бесплатный доступ к облачному ассистенту предоставляется только первые 180 дней после активации телефона.

В дальнейшем пользователям придется оформлять ежегодную подписку, которая будет стоить 3,99 доллара (или евро) для стран Европейского Союза и 2,99 доллара для всех остальных.

"Нелепо и оторвано от реальности": реакция сети

Сочетание ретро-минимализма и ИИ вызвало волну шквальной критики на платформе Reddit. Пользователи назвали идею интеграции ИИ в кнопочный телефон "глупой", "неуместной" и "совершенно бесполезной".

Многие отметили, что люди выбирают такие гаджеты именно для того, чтобы отдохнуть от современных алгоритмов, постоянного сбора данных и платных подписок.

Точная стоимость новых гаджетов пока остается неизвестной. Компания HMD планирует начать продажи в ближайшее время.

Первыми новые модели Nokia 4G смогут купить жители стран Европы, Индии, Китая, Южной Африки и Ближнего Востока.

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