Samsung Galaxy M67 отримає флагманський процесор: що це дасть користувачам
Samsung готує нетипове оновлення для смартфонів мідл-класу. Згідно з останніми витоками, майбутня модель Galaxy M67 отримає колишній флагманський процесор Exynos 2200, який раніше встановлювали у преміальній серії Galaxy S22.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на GeekBench Browser.
Графіка від AMD та результати тестів
Головною особливістю 4-нанометрового процесора Exynos 2200 є його графічна підсистема Samsung Xclipse 920.
Побудована на архітектурі AMD RDNA 2, вона свого часу стала першим мобільним рішенням на ринку з підтримкою апаратного трасування променів.
Завдяки цьому новий представник серії Galaxy M зможе запропонувати вищу якість візуальних ефектів у мобільних іграх, ніж більшість його прямих конкурентів у цьому ціновому сегменті.
У тестах Geekbench 6 модифікація смартфона продемонструвала такі результати:
- 1589 балів в однопоточному режимі (Single-Core);
- 3923 бали під час навантаження на всі ядра (Multi-Core).
Samsung тестує новий смартфон (скриншот: Geekbench)
У порівнянні з сучасним процесором Exynos 1680, який інтегрований у модель Galaxy A57, старий флагман показує неоднозначні результати.
Він випереджає новинку на 21,2% в одноядерному тесті завдяки потужному головному ядру Cortex-X2 з частотою 2,8 ГГц, проте поступається їй на 10,2% у багатоядерному режимі через застарілу архітектуру енергоефективних ядер.
Характеристики та дата релізу
Зазвичай пристрої серії Galaxy M є лише злегка модифікованими копіями моделей лінійки Galaxy A з більшим акумулятором, проте Galaxy M67 стане винятком із цього правила.
Окрім специфічного процесора, тестований екземпляр отримав 8 ГБ оперативної пам'яті у базовій версії.
Смартфон вийде на ринок під керуванням нової операційної системи Android 17.
Точна дата презентації та вартість смартфона наразі залишаються невідомими, проте поява детальних результатів тестування у базі Geekbench свідчить про те, що офіційний анонс гаджета відбудеться протягом кількох найближчих тижнів.