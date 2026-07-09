Samsung сменила Galaxy Fold 8: главный недостаток складывающегося смартфона исчез

Samsung готовится к проведению большой летней презентации Unpacked, которая состоится 22 июля в Лондоне. Главными звездами мероприятия должны стать новые поколения сложных смартфонов - Galaxy Fold 8 и премиальная версия Galaxy Fold 8 Ultra.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget .

Кардинальный редизайн базового Galaxy Fold 8

Больше всего внимания привлек базовый Galaxy Fold 8, получивший полностью переосмысленные пропорции. Производитель отказался от слишком узкого наружного дисплея, который часто критиковали пользователи прошлых поколений смартфонов.

Теперь гаджет оснащен более широким 5,5-дюймовым внешним QHD+ экраном с нестандартным соотношением сторон 16:10, что делает его визуально более коротким и значительно более удобным в использовании в сложенном виде.

Внутренний гибкий дисплей будет иметь диагональ 7,6 дюйма, разрешение QHD+ и геометрию 4:3.

Новинка имеет улучшенную эргономику:

Толщина корпуса в развернутом состоянии составит всего 4,5 мм, а в сложенном - 9,7 мм при весе около 200 граммов.

Смартфон получит двойную основную камеру (главный и ультраширокоугольный детекторы по 50 МП).

Цветовая гамма состоит из графитового, лавандового и кремового оттенков, а эксклюзивным цветом для фирменных магазинов станет фисташковый.

Samsung раскрыла цветовую палитру для Galaxy Fold 8 (скриншот: Android Headlines)

Galaxy Fold 8 Ultra: ставка на мощность и камеру 200 МП

В отличие от базовой модели Galaxy Fold 8 Ultra сохранит привычный дизайн предыдущего поколения (Fold 7), однако получит серьезный апгрейд внутренних компонентов.

Главной фишкой Ultra-версии станет основная камера с рекордным разрешением 200 МП, которая будет работать в связке с 50 МП ультрашироким объективом и 10 МП телевизором с 3-кратным оптическим зумом.

Качество снимков планируется существенно улучшить за счет увеличенной диафрагмы и новых алгоритмов обработки изображений.

Премиальная модель получит увеличенную батарею емкостью 5000 мАч (против 4800 мАч в базовом Fold 8) и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Флагман будет поставляться в черном, белом и фиолетовом цветах с лимитированным зеленым вариантом корпуса.

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Процессор нового поколения и прогнозируемая стоимость

Оба смартфона будут работать на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Базовые модификации устройств оснастят 12 ГБ оперативной памяти, а объем встроенного хранилища будет варьироваться от 256 ГБ до 1 ТБ.

Официальная стоимость линейки держится в секрете. Однако аналитики и инсайдеры единодушно прогнозируют удорожание новых сложных моделей.

Из-за существенного роста цен на полупроводники, оперативной памяти типа DRAM и других премиальных компонентов в третьем квартале этого года розничная стоимость Galaxy Fold 8 и Fold 8 Ultra по сравнению с предшественниками вырастет по меньшей мере на 100 долларов.