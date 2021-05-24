Польща заборонить польоти над Білоруссю. І запропонує зробити це всім країнам ЄС

Через затримання Романа Протасевича (засновника телеграм-каналу Nexta) в Білорусі після вимушеної посадки літака Ryanair уряд Польщі заборонить авіакомпанії LOT польоти над Білоруссю. І сьогодні ж запропонує ввести таку заборону всім країнам ЄС.

Повідомляється, що уряд Польщі найближчим часом заборонить польським авіалініям LOT польоти в повітряному просторі Білорусі. Очікується, що рішення оголосять сьогодні або завтра.

На сьогодні тільки два маршрути LOT проходять через Білорусь - це рейси в Мінськ і Москву. Рішення польської влади фактично означає скасування рейсу до Мінська, а польоти до столиці Росії будуть за новим маршрутом в обхід Білорусі.

Також повідомляється, що сьогодні ввечері в Брюсселі пройде саміт лідерів ЄС, на якому прем'єр-міністр Матеуш Моравецький запропонує ввести загальну заборону на польоти для авіакомпаній з країн ЄС через білоруський повітряний простір.

Напередодні літак Ryanair, який виконував рейс Афіни - Вільнюс, примусово посадили в Мінську нібито через повідомлення про бомбу. Крім того, в повітря піднімали винищувач Міг-29, і пілотам погрожували збити літак Ryanair.