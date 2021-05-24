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Польща заборонить польоти над Білоруссю. І запропонує зробити це всім країнам ЄС

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Варшава, Понеділок 24 травня 2021 12:06
Польща заборонить польоти над Білоруссю. І запропонує зробити це всім країнам ЄС Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (facebook com MorawieckiPL)
Автор: РБК-Україна

Через затримання Романа Протасевича (засновника телеграм-каналу Nexta) в Білорусі після вимушеної посадки літака Ryanair уряд Польщі заборонить авіакомпанії LOT польоти над Білоруссю. І сьогодні ж запропонує ввести таку заборону всім країнам ЄС.

Про це пише польське видання RMF FM.

Повідомляється, що уряд Польщі найближчим часом заборонить польським авіалініям LOT польоти в повітряному просторі Білорусі. Очікується, що рішення оголосять сьогодні або завтра.

На сьогодні тільки два маршрути LOT проходять через Білорусь - це рейси в Мінськ і Москву. Рішення польської влади фактично означає скасування рейсу до Мінська, а польоти до столиці Росії будуть за новим маршрутом в обхід Білорусі.

Також повідомляється, що сьогодні ввечері в Брюсселі пройде саміт лідерів ЄС, на якому прем'єр-міністр Матеуш Моравецький запропонує ввести загальну заборону на польоти для авіакомпаній з країн ЄС через білоруський повітряний простір.

Напередодні літак Ryanair, який виконував рейс Афіни - Вільнюс, примусово посадили в Мінську нібито через повідомлення про бомбу. Крім того, в повітря піднімали винищувач Міг-29, і пілотам погрожували збити літак Ryanair.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що латвійська національна авіакомпанія AirBaltic вже вирішила не літати над Білоруссю.

В європейських країнах дії Мінська з примусової посадки літака розцінюють як акт державного тероризму. Протасевич раніше мав відношення до координації протестів у Білорусі за допомогою телеграм-каналу, офіс якого знаходиться у Варшаві. Білоруська влада раніше вимагала від Польщі видати його.

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