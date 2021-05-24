Польща заборонить польоти над Білоруссю. І запропонує зробити це всім країнам ЄС
Через затримання Романа Протасевича (засновника телеграм-каналу Nexta) в Білорусі після вимушеної посадки літака Ryanair уряд Польщі заборонить авіакомпанії LOT польоти над Білоруссю. І сьогодні ж запропонує ввести таку заборону всім країнам ЄС.
Про це пише польське видання RMF FM.
Повідомляється, що уряд Польщі найближчим часом заборонить польським авіалініям LOT польоти в повітряному просторі Білорусі. Очікується, що рішення оголосять сьогодні або завтра.
На сьогодні тільки два маршрути LOT проходять через Білорусь - це рейси в Мінськ і Москву. Рішення польської влади фактично означає скасування рейсу до Мінська, а польоти до столиці Росії будуть за новим маршрутом в обхід Білорусі.
Також повідомляється, що сьогодні ввечері в Брюсселі пройде саміт лідерів ЄС, на якому прем'єр-міністр Матеуш Моравецький запропонує ввести загальну заборону на польоти для авіакомпаній з країн ЄС через білоруський повітряний простір.
Напередодні літак Ryanair, який виконував рейс Афіни - Вільнюс, примусово посадили в Мінську нібито через повідомлення про бомбу. Крім того, в повітря піднімали винищувач Міг-29, і пілотам погрожували збити літак Ryanair.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що латвійська національна авіакомпанія AirBaltic вже вирішила не літати над Білоруссю.
В європейських країнах дії Мінська з примусової посадки літака розцінюють як акт державного тероризму. Протасевич раніше мав відношення до координації протестів у Білорусі за допомогою телеграм-каналу, офіс якого знаходиться у Варшаві. Білоруська влада раніше вимагала від Польщі видати його.