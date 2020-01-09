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Літак з українськими експертами прибув у Тегеран

Новини » Надзвичайні події     09.01.2020 - 10:34
Літак з українськими експертами прибув у Тегеран
Фото: Олексій Данілов (twitter com rnbo_gov_ua)

Експерти будуть вивчати причини авіакатастрофи

Літак з українськими експертами прибув до Тегерана для вивчення обставин авіакатастрофи МАУ. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов, передає прес-служба РНБО.

Експерти будуть вивчати причини авіакатастрофи.

Нагадаємо, Іран опублікував звіт про причини авіакатастрофи МАУ. За словами голови організації Алі Абедзаде, на загоряння перед катастрофою вказують повідомлення очевидців, а траєкторія польоту говорить про те, що лайнер збирався повернутися в аеропорт вильоту.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, виконував рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.

Раніше повідомлялось, що розшифровка даних бортових самописців українського літака Boeing 737, який розбився в Тегерані, пройде в Ірані уповноваженими організаціями. Стало відомо про втрату частини даних чорних скриньок.

РБК-Україна писало, що Іран не передасть чорні ящики українського літака, який розбився біля Тегерана, компанії Boeing.

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