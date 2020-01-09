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Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран

Новости » Происшествия     09.01.2020 - 10:34
Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран
Фото: Алексей Данилов (twitter com rnbo_gov_ua)

Эксперты будут изучать причины авиакатастрофы

Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран для изучения обстоятельств авиакатастрофы МАУ. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.

Эксперты будут изучать причины авиакатастрофы.

Напомним, Иран опубликовал отчет о причинах авиакатастрофы МАУ. По словам председателя организации Али Абедзаде, на горение перед катастрофой указывают сообщения очевидцев, а траектория полета говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

Ранее сообщалось, что расшифровка данных бортовых самописцев украинского самолета Boeing 737, который разбился в Тегеране, пройдет в Иране уполномоченными организациями. Стало известно о потере части данных черных ящиков.

РБК-Украина писало, что Иран не передаст черные ящики украинского самолета, который разбился около Тегерана, компании Boeing.

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