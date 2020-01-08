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Розшифровка самописців українського літака буде проходити в Ірані

Новини » Суспільство     08.01.2020 - 15:23
Розшифровка самописців українського літака буде проходити в Ірані
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Робота буде проводитися уповноваженою державною лабораторією

Розшифровка даних бортових самописців українського літака Boeing 737, який розбився в Тегерані, пройде в Ірані уповноваженими організаціями. Про це повідомив в середу начальник департаменту реагування на надзвичайні подіїОрганізації авіації Ірану Хасан Резаіфар, передає ISNA.

За його словами, робота буде проводитися уповноваженою державною лабораторією.

"Чорні ящики у нас, і діючі закони встановлюють правила, де і як їх потрібно розшифровувати. Прямо говориться, що ця робота проводиться уповноваженою державною лабораторією. Це буде зроблено в Ірані", - заявив чиновник.

Агентство Mehr повідомило, що керівник Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде також вказав, що Тегеран не планує передавати самописці компанії Boeing або американській стороні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, чо Іран не передасть чорні ящики українського літака, який розбився біля Тегерана, компанії Boeing. Поки що невідомо, куди Іран відправить ящики, щоб проаналізувати їх дані.

Згідно з міжнародним правом, катастрофу літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ будуть розслідувати влади Ірану. У той же час на сьогодні лише деякі країни мають технічні можливості для повного розслідування, а бортові самописці повинні бути розшифровані в спеціалізованій лабораторії.

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