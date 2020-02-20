У Полтавській області протестують проти розміщення евакуйованих з Уханя

Фото: пікет у Нових Санжарах (fb.com / central.ua.poltava)

Місцеві жителі перекрили дорогу поблизу медичного центру

У Полтавській області місцеві жителі влаштували акцію протесту поблизу медичного центру "Нові Санжари", де нібито мають розмістити евакуйованих з Уханя українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами мешканців селища Нові Санжари, вони отримали інформацію про те, що у місцевому медичному центрі планують розмістити українців, яких евакуювали з охопленого коронавірусом Уханя. Протестувальники стверджують, що медзаклад не підлаштований під карантин.

Опубліковано Тижневик "ЕХО" Середа, 19 лютого 2020 р.

Станом на ранок, 20 лютого, протестувальники заблокували дорогу до медичного центру. Місцева влада планує сьогодні зранку провести позачергову сесію, на яку запросили представника Служби безпеки України.

Опубліковано Vlad Krasinskiy Середа, 19 лютого 2020 р.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що на виїзді з Нових Санжар сталися сутички між жителями та правоохоронцями. Поліція затримала декількох учасників акції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Винниках Львівської області місцеві жителі влаштували акцію протесту проти можливого розміщення евакуйованих через коронавірус українців з Уханя. Протестувальники перекрили під'їзди до місцевого госпіталю ветеранів війн і репресованих.

Також РБК-Україна писало, що літак з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями не прибув до міжнародного аеропорту "Бориспіль", як це планувалося раніше. Наразі літак кружляє між Полтавою і Дніпром на підльоті до харківського аеропорту.