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Евакуйовані з Уханю українці прибули в "Бориспіль"

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 09:41
Евакуйовані з Уханю українці прибули в "Бориспіль"
Фото: літак з евакуйованими з Уханя в "Борисполі" (РБК-Україна)

Українці прибули в київський аеропорт

У четвер, 20 лютого, в Київ прибули українці, яких евакуювали з Уханю у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Українці прибули в аеропорт "Бориспіль". До цього борт "нарізав" сім кіл в небі на стику Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей, після чого змінив курс і попрямував знову до "Борисполя". На злітно-посадковій смузі до його прильоту підготувалися люди в костюмах біологічного захисту.

Літак летів в напрямку Харкова, куди до його прибуття привезли співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Але в Нових Санжарах, куди, ймовірно, повинні були доставити евакуйованих для обсервації, місцеве населення перекрило дорогу і влаштувало протест.

На місце інциденту прибули бійці Національної поліції та Національної гвардії за підтримки БТР. За результатами сутичок відомо як мінімум про одного затриманого.

РБК-Україна писало, що вчора вночі з Києва до китайського міста Ухань вилетів літак, який провів евакуацію українців і громадян ще десяти країн у зв'язку з коронавірусом.

Раніше повідомлялось, що навколо приміщення, куди будуть ізольовані на 14-денний карантин евакуйовані громадяни України та іноземці з Уханя, буде створено подвійне кільце захисту.

Крім того, міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька повідомила, що відомство знайшло чотири місця, які є безпечними для евакуації до них громадян з китайського міста Ухань. З цих місць будуть обрані найбільш підходящі для евакуації.

Разом з тим, евакуйованих з Китаю українців візьмуть під цілодобову охорону

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